Eyüpsultan Belediyesi işsizlere iş bulmaya devam ediyor

2014 yılında hizmete alınan İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, işçi arayan şirketlerle iş arayan vatandaşlara aracılık yapıyor, işverenle iş arayanları buluşturuyor. Bu anlamda hizmet ağını genişletmek adına Eyüpsultan Belediyesi aracılığı ile iş ilanı açan bir turizm firması, yeni çalışanlarını aradı.

Vatandaşa sms yolu ile iş ilanı bilgilendirmesi yapan Eyüpsultan Belediyesine rekor sayıda başvuru geldi.

Turizm şirketinin insan kaynakları personeli tarafından yapılan mülakatlar sonucunda hem adaylar işi değerlendirdi hem de işveren personel adayları ile tanışma fırsatı buldu.

“4 günde iş buldum, başkanımızdan Allah razı olsun”

İş ilanını sms yolu ile gören ve belediyenin iş ve kariyer birimine başvuru yapan Fikret Barlar görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Bir süredir iş arayışındaydım. Belediyemizden böyle bir iş ilanı mesajı alınca dikkatimi çekti. Ertesi gün başvurumu yaptım, 4 gün sonra mülakata çağrıldım. Mülakatım olumlu geçti, şu an bir işim var. Başkanımız Remzi Aydın beyefendiye hem bu hizmeti hem de tüm hizmetleri adına çok teşekkür ediyorum, Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.