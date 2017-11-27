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27 Kasım 2017 09:48

Eyüpsultan Belediyesi kültür ve sanat eğitimlerinin 2017 -2018 sezonu devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün Ekim ayından bu yana devam ettirdiği Başbakanlık Başdanışmanı Dr.

Eyüpsultan Belediyesi kültür ve sanat eğitimlerinin 2017 -2018 sezonu devam ediyor

27 Kasım 2017 09:48

Savaş Barkçin ile Meşk Halkası söyleşisi, Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşti.


Eyüpsultan Belediyesi, Kültür sanat eğitimleri kapsamında Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezinde Başbakanlık Başdanışmanı Dr. Savaş Barkçin ile Meşk Halkası söyleşisini vatandaşlarla buluşturdu.


Savaş Barkçin, Meşke katılan talebelere hem bilgilerini aktarıyor hem de eserler seslendiriyor.


Müziğin insanın içinde var olan bir cevher olduğuna, insanın şahsiyet ve fikirleri üzerinde tesirleri olacağına inanan Savaş Barkçin, musikinin ve meşkin birer araç olduğunu, asıl amacın kişinin kendini ve Rabbini musiki aynasında tanıması olduğunu, kişinin kendiyle ve Rabbiyle sohbet etmesi olduğunu belirtti.


Başbakanlık Başdanışmanı Savaş Barkçin ile Meşk Halkası söyleşisi, 2017’nin son Cumartesi gününe kadar saat 14:00’da Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezinde devam edecek.




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