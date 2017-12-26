Eyüpsultan Belediyesi özel araçlarıyla kışa hazır

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü, kış aylarının gelmesiyle karla mücadele ve zorlu hava şartları için hazırlıklarını tamamladı.

Vatandaşların kış şartlarından en az şekilde etkilenmesi için teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek, gerekli önlemleri alan Eyüpsultan Belediyesi, kar ve zorlu hava şartlarıyla mücadele için hizmetlerini aralıksız sürdürecek.

Özel olarak yaptırılan aparatlı araçlar

Eyüpsultan Belediyesi bu kapsamda kar temizlemede önemli aşama kaydedecek aparatlı araçlar yaptırdı. Belediye tarafından özel olarak yaptırılan aparatlı araçlar, kar küremenin dışında tuza akıcılık sağlayarak tuzlama işlemini de gerçekleştiriyor.

3 bin 300 mm boyunda ve 20-60 km/saat çalışma hızına sahip olan araçların diğer bir özelliği ise 7 metreküp hacminde gerekli mukavemeti sağlayacak şekilde özel olarak dizayn edilmiş olması.

Toplamda 5 adet olan bıçak gövdeli araçlar kış aylarında vatandaşların kar ve zorlu hava ile mücadelesinde önemli rol oynayacak.