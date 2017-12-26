Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 13:12

Eyüpsultan Belediyesi özel araçlarıyla kışa hazır

Eyüpsultan Belediyesi, özel olarak yaptırılan aparatlı araçlarla kış aylarında zorlu hava şartlarıyla mücadele edecek.

Eyüpsultan Belediyesi özel araçlarıyla kışa hazır

26 Aralık 2017 13:12


Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü, kış aylarının gelmesiyle karla mücadele ve zorlu hava şartları için hazırlıklarını tamamladı.


Vatandaşların kış şartlarından en az şekilde etkilenmesi için teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek, gerekli önlemleri alan Eyüpsultan Belediyesi, kar ve zorlu hava şartlarıyla mücadele için hizmetlerini aralıksız sürdürecek.



Özel olarak yaptırılan aparatlı araçlar


Eyüpsultan Belediyesi bu kapsamda kar temizlemede önemli aşama kaydedecek aparatlı araçlar yaptırdı. Belediye tarafından özel olarak yaptırılan aparatlı araçlar, kar küremenin dışında tuza akıcılık sağlayarak tuzlama işlemini de gerçekleştiriyor.


3 bin 300 mm boyunda ve 20-60 km/saat çalışma hızına sahip olan araçların diğer bir özelliği ise 7 metreküp hacminde gerekli mukavemeti sağlayacak şekilde özel olarak dizayn edilmiş olması.


Toplamda 5 adet olan bıçak gövdeli araçlar kış aylarında vatandaşların kar ve zorlu hava ile mücadelesinde önemli rol oynayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
12
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç