Eyüpsultan Belediyesi personeline Armutlu’da motivasyon toplantısı

Eyüpsultan Belediyesi çalışanları Armutlu’da motivasyon toplantısında bir araya geliyor. Belediye çalışanlarına yönelik 2 ayrı grup halinde düzenlenmesi planlanan toplantıların ilki 24 - 25 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti.

"Bütün kurumlardan daha nitelikli olacağız"

Toplantıya katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın yaptığı konuşmada, göreve geldiğinde organizasyon yapısında değişiklikler yapma ihtiyacı duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“İlçemizin nüfusu artıyor, coğrafyası genişledi. Belediyecilik anlayışı gelişti, yeni ihtiyaçlar doğdu. Bunlardan dolayı yeni hizmet alanları oluştu. Dolayısıyla bu yeni hizmet alanlarını karşılamak adına kurumsal gelişimine giderek yeni organizasyon yaptık, çalışmalara hız verdik. Vatandaşın bizden beklentisi var, umudu var.Bu sebeple belediye olarak bizim çok iyi donanıma sahip olmamız, iyi kararlar alıp hızlı bir şekilde yürütmemiz ve memnuniyet seviyesini yüksek tutmamız lazım. Belediye olarak biz, vatandaş tarafından her alanında hizmet beklenen kurumuz. Eyüpsultan Belediyesi özelliği olan bir belediyedir. Bizim bütün kurumlardan çok daha iyi nitelikte ve donanımda olmamız lazım. Bu benim asla vazgeçmeyeceğim bir hedef”dedi.

Konuşmanın ardından Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Süleyman Kömür, Başkan Remzi Aydın’a, personel adına teşekkür amacıyla çiçek takdim etti.

İhlas Armutlu Tatil Köyü Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Haluk Otman “Hizmet Kalitesinin Arttırılmasında Sinerji Oluşumu” başlığı altında; sevgi ve iletişim dilleri, beden dili, benlik algısı, kişisel gelişimimizde Türk çekirdek aile yapısının etkileri, karakter tahlili, hedef belirleme ve motivasyon teknikleri gibi konuları personele aktardı.