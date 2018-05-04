Eyüpsultan Belediyesinin Alibeyköy Atölyesi’nde yapılan imza törenine, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet İş Sendikası’nın İstanbul 1’Nolu Şube Başkanı Mustafa Canpolat ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, imza töreninde yaptığı konuşmada, belediyenin imkanları çerçevesinde personele gerek özlük hakları, gerekse mali haklar konusunda tatmin edecek artış yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Remzi Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

“TÜFE’nin üstüne çıkma ihtimalini zorlayacağız. Sizlerden güzel çalışmalar bekliyorum, bu zamana kadar yaptığınız gibi. Bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarınızı bekliyoruz. İnşallah hep beraber Eyüpsultan halkına hizmet edeceğiz. Çok şükür kronik, acil sorunlarımızı çözdük. Sistemimizi oturttuk. Bundan sonra çok daha sık bir araya geleceğiz. Daha fazla vakit geçireceğiz.”

Hizmet-İş Sendikası İstanbul İl Başkanı Mustafa Canpolat ise, imza töreninde sözleşmenin içeriğinden bahsetti. Eyüpsultan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi, 01.03.2018-28.02.2020 tarihleri arasını kapsıyor.

İlk yıl için mevcut yevmiyeler ve sosyal haklara yüzde 11 zam yapıldı. İkinci yıl ise, TÜFE’ye (Tüketici Fiyat Endeksi) göre artı refah payı artışı yapılarak zam yapılacak.