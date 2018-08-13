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13 Ağustos 2018 13:42

Eyüpsultan Belediyesi’nden 2 milyon dolarlık tasarruf

Eyüpsultan Belediyesi, "Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Desteklenmesi" çalışmaları kapsamında TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli işletim sistemi PARDUS’la tasarruf etmeye devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nden 2 milyon dolarlık tasarruf

13 Ağustos 2018 13:42


Tüm bilgisayarlarında yerli işletim sistemi olan PARDUS’u kullanan Eyüpsultan Belediyesi, bu sistem sayesinde 2 milyon dolar tasarruf etti. Belediyenin bu hamlesi sayesinde para yurt içinde kaldı. Eyüpsultan Belediyesi, yerli yazılımda sadece PARDUS’u kullanmıyor. Otomasyon sisteminde veri tabanı olarak açık kaynak kodlu “postgrsql” kullanmayı tercih eden Eyüpsultan Belediyesi böylece yabancı şirketlere gidecek bütçenin vatandaşın cebinde kalmasını sağladı.


Personele pardus eğitimi verildi


Eyüpsultan Belediyesi, PARDUS kullanmaya başlayan ilk belediye olarak dikkat çekiyor. 2015 yılında yerli yazılımı kullanmaya başladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Remzi Aydın, yerli ve milli işletim sistemlerinin önemine değinerek “Yerli ve milli kaynakların kullanılması konusunda öncülük etmekten dolayı mutluyuz” dedi.


PARDUS işletim sistemine geçiş öncesi Eyüpsultan Belediyesi personeline eğitim verilmiş, Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli ile belediyenin diğer müdürlüklerinden birer personel PARDUS eğitimlerine katılmıştı. Eğitimlerde belediye personeline PARDUS kullanımı öğretilmişti.


Pardus nedir?


Linux tabanlı bir işletim sistemi olan PARDUS, şimdiye kadar 5 ana ve 2 kurumsal sürümüyle kullanıcılarıyla buluştu. Kamu kurumları ve KOBİ’lerin güvenle kullanabileceği, yüksek performanslı, Türkçe destekli uygulamaları bulunan, güncel, güvenli, düşük maliyetli ve işlevsel bir işletim sistemi olarak dikkat çeken PARDUS, açık kaynaklı olarak geliştirildi. Esnek ve güvenli olmasının yanısıra işletim sistemi içeriğinde kurumsal olarak ihtiyaç duyulan uygulama ve yönetsel işlevler bu sistemde eksiksiz olarak bulunuyor. Sistem çökmesi sorununa karşı da oldukça kararlı olan PARDUS’un 2023 yılına kadar bir milyon 800 bin bilgisayarda kullanılması hedefleniyor.




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