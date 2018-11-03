Eyüpsultan Belediyesi'nden “Fuat Sezgin'in Dünyası ‘Dünyanın Fuat Sezgin'i'” söyleşisi

Eyüpsultan Belediyesi tarafından “Fuat Sezgin'in Dünyası ‘Dünyanın Fuat Sezgin'i'” adlı söyleşi programı düzenlendi. Programda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “İşimizi ibadet aşkıyla yapıyoruz” dedi.

Eyüpsultan Belediyesi 30 Haziran 2018 tarihinde hayatını kaybeden bilim insanı Fuat Sezgin'i anmak ve anlamak için “Fuat Sezgin'in Dünyası ‘Dünyanın Fuat Sezgin'i” isimli söyleşi programı düzenledi. Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan, Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği Başkanı Musa Serdar Çelebi ve çok sayıda izleyici katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İslam bilim ve teknoloji tarihi araştırmaları yapan, dünyanın önde gelen bilim insanlarından Fuat Sezgin'in hayatı, eserleri ve dünya görüşü anlatıldı.

“İşimizi ibadet aşkıyla yapıyoruz”

Fuat Sezgin'in konuşulduğu söyleşinin sonunda konuşma yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “İşimizi ibadet aşkıyla yapıyoruz. Süleymaniye'den bir belediye tasavvuru çıkararak, belediye başkanı olduğumuzda ne yapmamız gerektiğinin cevabıyla işte bu panelleri oluşturuyoruz. Dolayısıyla ümitvarız ve gelecek içinde inşallah bu gençlerle beraber yürüyeceğiz diyorum. Yolunuz açık olsun diyorum” dedi.

“Hocam son nefesine kadar bu ülkeye ve dinen hizmet etmek için uğraşmış”

Programa konuşmacı olarak katılan Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği Başkanı Musa Serdar Çelebi, “1982 yılında Fuat Sezgin hocamla 15 dakikalık bir görüşme bana nasip oldu. Böyle bir saniyesini bile gereksiz gördüğü bir işe harcamayacak kadar disiplinli hayat yaşayan bir adamdı. Hocam ömrünün son nefesine kadar neredeyse bu ülkeye, mensup olduğu dinine hizmet etmek için uğraşmış” diye konuştu.

“300-400 yıllık tarihte Fuat Sezgin'in yaptığını yapan ikinci bir adam yok”

Programın diğer konuşmacısı Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan, Fuat Sezgin'in kıymetinin bilinemediğini ifade ederek, “Birkaç yüzyılda Allahu Teala'nın bahşettiği bir dahiden bahsediyoruz. 300, 400 yıllık tarihe baktığımızda Fuat Sezgin'in yaptığı şeyi yapmış ikinci bir adam yok. Asıl bunu görelim” şeklinde konuştu.

Fuat Sezgin Kimdir?

Prof. Dr. Fuat Sezgin (24 Ekim 1924-30 Haziran 2018) İslam bilim ve teknoloji tarihi araştırmaları yapan, dünyanın önde gelen bilim insanlarından biri. Üniversitede matematik okuyup mühendis olmak isteyen Prof. Dr. Fuat Sezgin, İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde çalışan Prof. Dr. Helmut Ritter'in bir seminerine katıldıktan sonra bu fikrinden vazgeçerek bilim tarihi alanında eğitim almaya karar verir. Prof. Dr. Fuat Sezgin "Buhari'nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar" başlıklı doktora tezini Prof. Dr. Helmut Ritter'in danışmanlığında 1956'da tamamladı ve 1960'ta Almanya'ya gitti. 1965 yılında Frankfurt Üniversitesi'nde "Cabir ibn Hayyan" konusunda ikinci doktora tezini yazarak bir yıl sonra profesör unvanı aldı. 1982 yılında Frankfurt'taki Goethe Üniversitesine bağlı Arap İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü'nü kuran Sezgin, bir yıl sonra burada İslam Bilim Tarihi Müzesi'ni açtı. Müzede İslam kültür çevresinde yetişen bilim insanlarının buluşlarının yazılı kaynaklarına dayanılarak oluşturulan modelleri ve maketlerinin 800'den fazla örneği sergileniyor. Müze içinde kurduğu Bilimler Tarihi Kütüphanesi'nde 45 bin cilt kitap ve 10 bin adet mikrofilm bulunuyor. Fuat Sezgin 2008 yılında İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni kurdu. Müzede astronomi, saat teknolojisi, denizcilik, savaş teknolojisi, tıp, madenler, fizik ve teknik, optik, kimya, matematik ve geometri, mimari ve şehircilik, coğrafya alanlarında hazırlanmış toplam 570 alet, cihaz kopyaları, maket ve model koleksiyonu, harita çizimleri bulunuyor. Bu özelliği ile müze, alanında Türkiye'de ilk, Frankfurt'tan sonra dünyada ikinci örnektir. Müzede Müslüman bilim insanlarının buluş ve keşifleri, bilim tarihinin farklı alanlarındaki değişimi kapsamlı bir şekilde ortaya koyuyor. Müzede, Sezgin tarafından yazılmış İslam'da Bilim ve Teknik adlı katalog eser bulunuyor. Bugüne kadar müze kataloğu olarak yazılan ilk eser olan bu çalışma Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak dört dilde yayımlandı.