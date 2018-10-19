Eyüpsultan Belediyesinin 2019 yılı bütçesi onaylandı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın başkanlığında, Meclis salonunda gerçekleşen toplantıya, Adalet ve Kalkınma Partisi grubu, Cumhuriyet Halk Partisi grubu, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Meclis toplantısında her iki siyasi parti grubu, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden dünyanın en iyi foto muhabirleri arasında yer alan Ara Güler ile ilgili taziyelerini bildirdi.

“Bu büyük miras atalarımızdan bize emanettir"

Başkan Aydın, Meclis üyelerine 2014 yılından beri birlikte çalışmalar gerçekleştirdiklerine, ortak hedef ve ideallerinin Eyüpsultan sakinlerine kaliteli ve nitelikli hizmetler üretmek olduğuna dikkat çekerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti:

“Çok özel bir şehrin hizmetkarlarıyız. Bu büyük miras atalarımızdan ve medeniyetimizden bize emanettir. Tarihimizin, kültür ve medeniyetimizin en güzel şehrine yaraşır hizmetler için çalışıyoruz. Elbette ki bu çalışma ve hizmet etmek için sadece iyi niyet yetmez, sadece çalışmak da yetmez. Her şeyden önce sıkı ve iyi bir ekibiniz olmalı, sağlam bir stratejiniz olmalı, kaynaklarınızı doğru yönetebilmelisiniz. Hamdolsun, Eyüpsultan Belediyesi bu anlamda sağlam bir ekip tarafından yönetiliyor. Nüfusu bugün itibari ile 400 bine yaklaşan ilçemizde, her bir Eyüplünün hayatını güzelleştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek hedefiyle gece gündüz çalışıyoruz. İlçemizin bir tarafı Haliç'e, diğer tarafı Karadeniz'e yaslanıyor. İstanbul'un en geniş idari alanlarından birine sahibiz, 28 mahallemizin tamamına da eşit ve adil hizmetler sunma gayretindeyiz. Hamdolsun 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018'de güzel şeyler yaptık. İnşallah 2019 ve sonrasında da güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz.”

Türkiye'nin en çalışkan, en icraatçı ve en yenilikçi belediyelerinden biri olarak zikredilebilmelerinin en önemli sebebinin iyi işleyen bir belediye sistemi olduğunu söyleyen Başkan Aydın, “Stratejik Planımız doğrultusunda ilk dört yılda kaynaklarımızın yüzde 18'ini kurumsal kapasitemizin artırılmasında ve iyi işleyen bir belediye sistemi inşa etmekte kullandık. Dört yeni müdürlük ihdas ederek, hizmet kalitemizi ve erişilebilirliğimiz artırdık. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne nitelikli personeller aldık. SİMURG'la eğitmen ordusu kurduk, 135 eğitmenin işe alım sonuçlarını iyileştirerek gerçekleştirdik. Psikoteknikle Personel Seçme Sistemi ve Ücret Yönetim Sistemini kurduk, ihale sistemini merkezileştirdik, etkin harcama yönetimi yaptık” dedi.

“Faaliyetlerin yüzde 40'ı sosyal belediyecilik alanında gerçekleşti"

“Belediyemiz geliri-gideriyle müsavi, küçük, kompakt bir belediye iken, dönemimizde hizmetleri mahallelere kadar nüfuz ettirme, vatandaşa daha yüksek oranda dokunma tercihimizi ortaya koyduk" diyen Başkan Aydın şunları kaydetti:

"Nüfus başına yapılan harcamayı artırdık, gelir artışına gittik. Faaliyetlerimizin yüzde 40'ını sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdik. Engelli vatandaşlarımızın engellerini unutturmak için Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) binamızı yaptık. Göktürk Hizmet Binası ve Kültür Merkezini dönüştürdük. Kemerburgaz Spor Tesislerini, Güzeltepe Kültür Merkezini, Rami Hasan Nail Canat Kültür Merkezini, Eyüpsultan Merkez Gençlik Merkezini yaptık, Rami Arif Paşa Parkını Kitap Kafe çevirdik ve Hz. Halit Parkında Yaşlılar Kıraathanesi yapıyoruz. 5 olan bilgievi sayımızı 15'e çıkardık, Yeşilpınar Merkez Camisi ve Külliyesinin yapımını başlattık, Esentepe Camii ve Külliyesini de başlatıyoruz. Girne Caddesi, Özlem Çarşısı, Alperen Caddesi, Çiçeksuyu Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Saya yolu ve Vardar Caddesini yeniden düzenledik, prestijlendirdik. İslambey ve Fahri Korutürk Caddelerinin altyapı ve üstyapısını İBB'ye yaptırdık. Esentepe ve Gaziosmanpaşa yolunu İBB'ye yaptırdık. Selanik Bulvarı, Abdülhamithan Caddesi ve Kemerburgaz Pirinççi yolu kesişimindeki Kemerburgaz Kavşak Düzenlemesiyle akışı rahatlattık.”

“113 proje ilerliyor”

Hizmetlerin aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Aydın, “Gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, beli bükülmüş çınarlarımız, işçi, emekli, çalışan, iş arayan kardeşlerimiz, hayata dezavantajlı başlayan kardeşlerimiz hepsinin hayatına dokunduk, hepsine ayrı ayrı hizmetler götürdük ve götürmeye devam edeceğiz. Alt yapı, üst yapı, çevre, şehircilik ve imar, kent temizliği, kentsel dönüşüm, yol yenileme ve bakım çalışmalarımız geride bıraktığımız sene içerisinde de aralıksız olarak devam etti. Eyüpsultan'da Güzel Şeyler Oluyor dedik. Eyüpsultan'ın 2023 Vizyonu olarak ifade ettiğim, 4 yıldır üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetimi'nin yani ESTAM'ın planlama ve projelendirme aşamasını tamamladık, uygulama safhasına geçtik. ESTAM kapsamında Tarihi Merkezdeki yaklaşık 98 hektar yani 980 dönümlük alanda metro, tramvay, yayalaştırma, zemin altı otoparkları, restorasyon ve işlevlendirme ve gezi rotalamaları gibi 67 dev proje, alt kırılımlarıyla birlikte 113 proje ilerliyor. Tamamlandığından Eyüpsultan tüm ışıltısıyla göz kamaştıracak, ticaret bereketlenecek, Eyüpsultan'ın estetik standartları yeniden açığa çıkacak” şeklinde konuştu.

Eyüpsultan Araştırma Merkezimiz EYSAM'la ilçemize ilişkin bilginin yayılması, aktarılması ve paylaşılmasının sağlandığını kaydeden Başkan Aydın, “Eyüpsultan'ın hafızasını da taze tutuyoruz. Şehir ve Medeniyet Okulu ile yerel yönetimler üzerine ihtisasını gerçekleştiren, çalışan ve kendisini bu konu hakkında geliştirmek isteyenlere ufuk çizmeye devam ediyoruz. İstanbul Medya Akademisi ve TRT işbirliğiyle başlattığımız Eyüpsultan Film Akademisi de devam ediyor. Sinema dünyamıza yeni yönetmenler, senaristler, oyuncular kazandırıyoruz. Bir yandan da Tiyatro Okulumuz ile geleceğimize yön verecek oyuncuları yetiştiriyoruz. 4 buçuk yıl içerisinde 330 bin ton asfalt kaplama, yokuşta kalan bölgelerimiz için 37 bin 520 metretül merdiven, 34 bin 100 metretül korkuluk, 63 bin 600 metrekare duvar imalatı, 264 bin metrekare bordür tretuvar, 29 bin 100 metre yağmur suyu hattı, sel ve su baskınlarına karşı 7 bin 500 adet ızgara temizliği ve Huzur Başkenti Eyüpsultanımızın ışıl ışıl görünmesi için bin 70 adet dekoratif aydınlatma üretimi gerçekleştirdik" dedi.

“40 ayrı noktada kentsel dönüşüm etüt çalışmaları yaptık ve bitirdik”

Kentsel dönüşüm süreciyle ilgili de konuşan Başkan Aydın, “Birçok hak sahibini mağdur eden tapu meselesi de vardı. Bu ilçemizin önemli sorunlarından bir tanesiydi. İnşallah bu da yavaş yavaş azalarak gidiyor. İlçemizde kentsel dönüşüm sürecini de başlattık. 40 tane ayrı noktada kentsel dönüşüm etüt çalışmaları yaptık ve bitirdik. İslambey ve Karadolap Mahallelerinde fiziki olarak kentsel dönüşüm proje çalışmalarını başlattık. Kısa bir süre sonra temel atma aşamalarına geçmeyi planlıyoruz. Riskli alan ilan edilen Akşemsettin 113 Ada ve Çevresinde proje bitti görüşmeler başladı, Çırçır 33 Ada 93 Parsel ve Çevresinde çalışmalar başladı ve Yeşilpınar 484 Ada 12 Parselde proje bitti çalışmalar da en yakın zamanda başlayacak” dedi.

Yerel ve milli yazılım Pardus'a geçtiklerini belirten Başkan Aydın, "Dijital teknolojileri belediye sistemlerimize entegre ederek, ciddi bir tasarruf sağladığımızı ifade etmek isterim. Yerli ve Milli Yazılım Pardus işletim sistemini yerelde kullanan ilk belediye olduk, Türkiye'de ve belediye sistemlerimizi E-belediye ve E-devlet sistemlerine uyumlu hale getirerek senelik hem 2 milyon liradan, hem de pahası ölçülemeyecek zamandan tasarruf sağladık. Bilgi İşlem Hardware altyapısını geliştirdik. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün 137'si eğitmen 53'ü de personel olmak üzere 190 çalışanı, 15 Bilgi Evi ve Gençlik Merkezi ile 8 spor salonunda sene içerisinde mükerrer olmayan 26 bin 919, 5 yılda da toplam 98 bin 838 Eyüpsultanlı gencimiz için eğitim ve spor hizmetleri üretmişiz. 5-25 yaş aralığındaki gençlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz yaz ve kış kampları, yaz ve kış okulları, yurt içi ve yurt dışı kültürel geziler gibi kapsamlı eğitim spor faaliyetleriyle, gençlerimizin hayatına yeni pencereler açtık. Yaygın Eğitim Programlarımızın büyük bir başarısı da esasında önleyici sosyal hizmetler sunmasıdır. Bu bakımdan İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre Eyüpsultan'da suç oranlarında gençler arasındaki suç oranı daha önceki yıllara göre daha da gerilere daha da az miktarlara çekilmiş bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

"Kimseyi kimsesiz bırakmak için canla başla çalıştık"

Başkan Aydın, huzuru ve güzellikleri çoğaltmak için, sosyal hizmetlere de aralıksız devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Evde Bakım Hizmetlerinden, sağlık ve medikal desteklere kadar dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olduk. Kimseyi kimsesiz bırakmamak içinde canla başla çalıştık. İlçemizde yaşayan yaşlı, ağır engelli, yatalak ve felçli vatandaşların bulundukları yerden sağlık kuruluşlarına ulaşımlarını sabah 08.30 akşam 17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak, yeni aldığımız 3 ambulansımızla sağlıyoruz. 2014 yılından bu yana toplam 10 bine yakın vatandaşımız bu hizmetten yararlandı. Halihazırda var olan kültür sanat merkezlerimize yenilerini ekledik, var olanların içeriğini Eyüpsultan'a, tarihimize, medeniyetimize yakışır şekilde içeriklendirdik, zenginleştirdik, nitelikli hale getirdik ve Eyüpsultan'ı inşallah kültür ve sanatın ilgi odağı haline getirmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda toplam 36 tane yeni park yaptık, 19'unun bakım ve onarımlarını sağladık, 97 parkımızı kondisyon aletleriyle donattık. Ayrıca parklarımızda plastik, kimyasal ve sağlığa zararlı sayılabilecek uygulamalardan ahşap ve doğal uygulamalara geçmeye başladık. Cadde ve sokaklarımızın temizliği için temizlik filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. 2018-2019 yılları için çeşitli fonksiyonlarda 12 adet araç alımı yapmıştık, toplam 92 aracımızla daha temiz bir Eyüpsultan için çalışıyoruz. 29 noktada 66 tane yeraltı çöp konteynırı kurduk. Çöpte tonaj sisteminden saat çalışma esasına geçtik ve ciddi tasarruf sağladık. İlçemizde bulunan 78 devlet okulunun temizlik hizmetlerinde geçen yıllardaki uygulamalar gibi aynen devam ettirdik ve ettirmeye devam ediyoruz. 2018 yılı itibariyle tam zamanlı çalışan 93 personelimiz bu okullarımızda milli eğitimimizde çocuklarımızın hizmetinde her ay okullarımıza bunların dışında düzenli olarak temizlik malzemesi de veriyoruz. Ayrıca 9 kişilik Gezici temizlik ekibimiz de her ay okulların geniş temizliğini yapıyor.”

Başkan Aydın gelir ve giderlerle ilgili de bilgiler verdiği konuşmasını, “2019 yılı bütçemizin ve performans programımızın Eyüpsultan'a, ülkemize ve hepimize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Medeniyetimizin en gözde vitrini Eyüpsultan'a yaraşır hizmetlerle çalışmaya inşallah 2019 ve sonrasında da devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.

Yapılan görüşmelerin ardından 385 milyon 885 bin 54,12 TL olarak belirlenen Eyüpsultan Belediyesi 2019 Yılı Bütçesi, oy çokluğu ile kabul edildi. Hazırlanan bütçe yüzde 8,21 oranında azaltılarak, tasarruf bütçesi öngörüldü.

Bütçenin yaklaşık yüzde 6'sı Kültür ve Sanat harcamaları için, yüzde 10'u Gençlik, Eğitim ve Spor harcamaları, yüzde 35'i Sosyal Belediyecilik ve Toplum Refahı kapsamındaki harcamalar, yaklaşık yüzde 20'si Alt Yapı Harcamaları ve yaklaşık yüzde 17'si de üst yapı harcamaları olarak planlandı.