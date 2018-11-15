Eyüpsultan Belediyesinin İş ve Kariyer Birimi, engelli vatandaşları istihdam ediyor

Eyüpsultan'da ikamet eden ve iş arayışı içerisinde olan vatandaşlara bu zor zamanlarında destek olmak ve refah seviyelerini arttırmak amacı ile kurulan İş ve Kariyer Birimi, 2014 yılından bu güne çalışmalarına devam ediyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın döneminde hayata geçirilen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, istihdam seferberliği kapsamında engelli vatandaşların da iş sahibi olmalarını sağlayarak fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırıyor.

Bu anlamda bu hafta içerisinde engelli vatandaşların yerleştirileceği Akbank Gişe Personeli-engelli personel alımı çalışması Eyüpsultan'da ikamet eden engelli vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.

35 yaş ve üstü en az lise mezunu yüzde 40 ve üzeri engelli personel talebi ile başlayan mülakat süreci sonucunda Akbank Gişe personeli olarak 30 kişi iş sahibi olacak.

Mülakata katılan vatandaşlardan Ertuğrul Balakçı yaptığı açıklamada; “Engelli olduğumuz için maalesef çok fazla iş imkanı bulamıyoruz. Bugün mülakata katıldım. İnşallah olur. Başta Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'dan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”

İş ve kariyer birimine nasıl başvurabilirim?

Eyüpsultan'da ikamet eden ve iş arayışı olan vatandaşlarımız bilgi almak için 440 15 46 ve 0538 277 45 38 nolu telefonlardan iş ve kariyer birim sorumlularına ulaşım sağlayabiliyor.

İş arayış sürecinin başlaması ve mülakat evresine geçiş için adayların Alibeyköy'de bulunan İş ve Kariyer Merkezimize gelip öz geçmiş formu doldurmaları gerekiyor.