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Eyüpsultan Belediyesinin Kış Spor Okulu kayıtları başladı

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onları spora yönlendirerek enerjilerini doğru şekilde kullanmalarına imkan vermek ve daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için farklı etkinlikler düzenliyor.

Bu etkinliklerden biri de Kış Spor Okulu.


Eyüpsultan Belediyesi, Kış Spor Okulları, çocuklara ve gençlere verdiği eğitimlerle bir yandan fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor bir yandan da sosyal açıdan gelişmelerine, öz güven kazanmalarına imkan sağlıyor.


Gençliğe, eğitime ve spora önem veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sağlıklı yaşam için spor yapmak şart. Her fırsatta çocuklarımızı ve gençlerimizi spor yapmaları için teşvik ediyoruz. Enerjilerini atamayan çocuklar, zararlı alışkanlıklara yönelebiliyor. Bu sebepten çocuklarımızın spor yapması, faydalı işlerle meşgul olması gerekiyor” dedi.


Kayıtlar başladı


Kış Spor Okulu'nda 7 - 14 yaş arası için futbol, basketbol, voleybol, tenis, uzak doğu sporları, 4 - 6 yaş arası ise jimnastik branş kayıtları yapılıyor.Eğitimler Alibeyköy Spor Kompleksinde 3 Kasım tarihinde başlayacak. 7 - 14 yaş arası için eğitimler cumartesi ve pazar günleri, 4 - 6 yaş arası için ise salı ve perşembe günleri düzenlenecek.

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