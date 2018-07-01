Eyüpsultan caddeleri yenilenerek prestij kazanıyor

Proje kapsamında, Eyüpsultan’daki mahallelerde altyapı ve üstyapı çalışmaları ile yol bakım ve iyileştirme faaliyetleri devam ediyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden her Perşembe günü canlı olarak yayınlanan ’Eyüpsultan’da Gündem’ programında vatandaşların sorularını yanıtladı.

Fahri Korutürk Caddesi’ndeki çalışmaların tamamlandığını belirten Başkan Remzi Aydın, "Fahri Korutürk Caddesi söz verdiğimiz şekilde bitti. Esnafımız da gayet memnun. Fahri Korutürk çarşı Eyüpsultanımızın kalbi. En merkezi caddemiz ve en önemli caddemiz. Orada gerçekten çok güzel bir çalışma ortaya konuldu. Büyükşehir Belediyemize bu anlamda teşekkür ediyorum. Altyapısı komple yenilendi. Artık eskisi gibi yağmurlarda sel baskınları korkulu rüya olmaktan çıktı. Tamamen altyapı yenilendi. Elektriğiyle, telefonuyla, kanalizasyon sistemiyle ve diğer unsurlarıyla birlikte" dedi.

Fahri Korutürk Caddesi’nin İstiklal Caddesi’nin bir eşi olduğunu vurgulayan Başkan Remzi Aydın, "Üstyapısı da mükemmel oldu gerçekten. İstiklal Caddesi’nin bir eşi oldu. Çok güzel bir işçilik, çok kaliteli malzeme kullanılarak yüz akı bir iş ortaya çıktı. Şimdi çöp kutuları, banklar, saksılıklar vb. kent mobilyaları dediğimiz şeylerin yakında montajına başlanacak. Dolayısıyla bu anlamda caddemiz aslında tam anlamıyla bitmedi. Büyükşehir Belediye Başkanımız da ziyaretimize geldiler. İnşallah yakında açılışını onunla birlikte yapacağız. Bir resmi açılış yapacağız. Bir ritüeli yerine getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Eksiklikleri giderdiğimiz için çok mutluyum”

İslambey Caddesi’ndeki çalışmalar hakkında da konuşan Başkan Aydın, "Daha öncesinde İslambey Caddesi’ni, büyükşehir belediyemizle gerçekleştirdik. İslambey Caddemiz de bizim bir sözümüzdü seçim zamanında. İslambey Caddesi öncesinde karanlık, izbe, terk edilmiş, ötelenmiş, kaldırımı olmayan, çarpık parklanmanın ve trafiğin olduğu bir caddeydi. Çok şükür bunların hepsini çözdük. İlk başlarda biraz tepki almamıza rağmen, sonrasında vatandaşlarımız ortaya çıkan eseri görünce çok memnun kaldılar. Rahatladılar. Şimdi çok ferah kaldırımları olan, aydınlatmalarıyla modern bir kent görünümüne kavuşan bir cadde oldu. Prestij bir cadde oldu. Tabii eksiklikleri var. Onları büyükşehir belediyemiz tamamlayacaktır inşallah. Dolayısıyla Eyüp Sultan Camii meydanından başlayarak, İslambey son durağına kadar yürüyüşünüzü keyifle yaparak alışverişinizi yapabilirsiniz. Kaldırımlardan, caddelerden çok rahat yürüyebilirsiniz. Bu önemli bir eksikliğin doldurulmasıydı. Hem İslambey Caddesi hem Fahri Korutürk Caddesi’ndeki çalışmalar vatandaşımızın bizden beklediği çalışmalardı, hizmetlerdi. Çok şükür gerçekleştirmiş olduk. Bundan dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

"Kırkmerdiven Caddemizi inşallah yeni yüzüne kavuşturacağız”

Kırkmerdiven Caddesi’ndeki çalışmaların da 20 gün içerisinde tamamlanacağının müjdesini veren Başkan Remzi Aydın, "Fahri Korutürk Caddemiz, ESTAM Projemiz kapsamında yapılmıştı. ESTAM Projemiz devam edecek. Kırkmerdiven caddemizde çalışmalar Ramazan Bayramı dolayısıyla durmuştu. Bu hafta hemen başladı çalışmalar. Zannediyorum İSKİ’nin 4-5 günlük bir işi var. İSKİ çalışmalarını bitirdikten sonra hemen ardından Fahri Korutürk Caddesi’ndeki gibi üstyapı çalışmaları başlayacak. Fahri Korutürk Caddesi’ndeki taş malzemeleri ve taş işçiliği aynı kalitede Kırkmerdiven caddesinde de yapılacak. Kırkmerdiven Caddemizi inşallah yeni yüzüne kavuşturacağız. Oradaki vatandaşlarımızın uzun yıllardır alamadığı bir hizmetti. Orada cadde bana göre yoktu. Altyapısı tamamen yenilenmiş. Üst yapısı, zemin döşemeleri uzun yıllar hizmet verebilecek nitelikte ve kalitede yapılmış bir caddeye kavuşacağız. Dolayısıyla zannediyorum caddemiz 20 gün içerisinde tamamen bitmiş olur. Orada bir daha kazmaydı, yağmurdu sorunları olmaz inşallah. Tüm bu çalışmalar sonunda Kırkmerdiven Caddesi’nde yaşayan vatandaşlarımızın çok memnun olacağını düşünüyorum. Yine kent mobilyaları da caddeye konulacaktır. Ağaçlandırma, peyzaj ve trafik düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır. Bittiğinde hem işlevsel olarak hem estetik olarak gayet güzel bir caddeye kavuşacağız inşallah" şeklinde konuştu.