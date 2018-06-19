Eyüpsultan caddeleri yenileniyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın, ilçenin gelişip güzelleşmesine, yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunacak “Eyüpsultan Caddeleri Prestij Kazanıyor” projesinde çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalarla Eyüpsultan’ın birçok caddesi daha konforlu ve modern bir hale geliyor. Tüm ilçelere örnek teşkil edecek prestij caddelerde granit ve bazalt taşları, üst bordür, L bordür yenilemeleri yapılıyor.

Ek odalarla fiber kablolar, sinyalizasyon kabloları, aydınlatma kablolarının geçit güzergahları, peyzajı, kent mobilyası, ağaçlandırması, tretuvarı, aydınlatması, yer üstü ve yer altı sistemleri, elektrik, su ve doğal gaz hatları güvenli ve estetik bir şekilde yenileniyor. Havayi elektrik hatları yeraltına alınıyor. Bütün mahallelerdeki alt ve üst yapı çalışmaları, yol bakım ve iyileştirme faaliyetleri hız kesmeden sürüyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve BEDAŞ’la alt yapı yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, “Yol bakım onarım çalışmaları, prestij caddeler, atık su yönetimi, elektrik hatlarının yeraltına alınması gibi büyük hizmetlerle alt yapıya üst düzey yatırım hamlemiz sürüyor" dedi.

Yaya ve taşıt güvenliği için Eyüpsultan yollarının bakım ve onarımları düzenli olarak yapılıyor. Özellikle dik yamaçlar üzerine olan mahallelerde Eyüplülerin güvenliği için korkuluk, merdiven ve perde duvar inşa çalışmaları sürüyor. Eyüpsultan geneli, bordür, kilit taşı, kaldırım çalışmalarıyla yollar artık daha güvenli ve estetik hale geliyor.

Yapımı tamamlanan prestij caddeler: Çiçeksuyu Caddesi, Alperen Caddesi, Özlem Çarşısı, Girne Caddesi, İslambey Caddesi, Vardar Bulvarı, Yıldız Tabya Caddesi, Fil Köprüsü Caddesi, Çırçır Caddesi.

Planlanan prestij caddeler: Saya Yolu Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Otakçılar Caddesi, Düğmeciler Caddesi, Atatürk Caddesi, Veysel Karani Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı.

Kaldırım yenileme yapılan caddeler: Gaziosmanpaşa Caddesi, Karadeniz Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, M.Fevzi Çakmak Caddesi, Sevinç Caddesi, Yavuz Selim Köprüsü Caddesi, Akşemsettin Bulvarı.

Atık suya kalıcı çözüm

Eyüpsultan’da Atık su yönetimi İSKİ paydaşlığında yürütülüyor. Bu çalışmalarla, 4 bin 500 metre kanalizasyon hattı inşa edildi. Ayrıca, Rami’ye 2 bin metre isale hattı, Akşemsettin’de 800 metre yağmur suyu ve kanalizasyon hattı tamamlandı. İSKİ ve Eyüpsultan Belediyesi’nin atık su yatırımları devam ediyor.

Elektrik hatları hem görüntü kirliliğine, hem de enerjinin kaybına neden oluyor. Eyüpsultan Belediyesi, BEDAŞ ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmalarla havai elektrik hatlarını yeraltına alıyor.

Trafo yenilenmesi ve havai hatların yer altına alınması işleri yapılan mahalleler: Rami Yeni Mahallesi, Rami Cuma Mahallesi, İslambey Mahallesi, Eyüp Merkez Mahallesi, Çırçır Mahallesi, Akşemsettin Mahallesi, Yeşilpınar Mahallesi, Sakarya Mahallesi, Göktürk Merkez Mahallesi, Karadolap Mahallesi, Silahtarağa Mahallesi, Alibeyköy Merkez, Nişanca Mahallesi, Düğmeciler Mahallesi.