Eyüpsultan Çocuk Meclisinde yeni dönem heyecanı

SİMURG'lu öğrencilerden oluşan Eyüpsultan Çocuk Meclisinin 2018-2019 dönemi 1. Genel Kurul toplantısı, Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın vizyon projeleri arasında yer alan SİMURG, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. SİMURG'lu öğrencilerden oluşan Eyüpsultan Çocuk Meclisinin 2018-2019 dönemi 1. Genel Kurul toplantısı, Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Yeni dönemin ilk toplantısına Başkan Remzi Aydın da katıldı. Eyüpsultanlı çocukların görüşlerini, fikirlerini, çözüm önerilerini özgürce ifade edebildikleri, tavsiye kararları aldıkları ve çocuk haklarını öğrendikleri Çocuk Meclisinde oldukça renkli anlar yaşandı.

"Kişi başına düşen yeşil alan miktarında birinciyiz"

Çocuk Meclisi üyelerinin sorularını cevaplayan Başkan Aydın, çocuk istismarından yeşil alan çalışmalarına kadar birçok soruya yanıt verdi. Geçmişten günümüze yeşil alan miktarlarındaki değişimin sorulduğu toplantıda Aydın, yeşil alanlarda artışın yaşandığını, hatta İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarının en fazla Eyüpsultan'da olduğunu belirtti. Çocuk istismarı konusunda çok yönlü çalışılması gerektiğini vurgulayan Başkan Aydın, eğitimlerin olması gerektiğini, bu eğitimlerin can kulağıyla dinlenilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Çocuk Meclisinde okullardaki sınıf mevcuduna da değinildi. Başkan Remzi Aydın, "Eyüpsultan'da bulunan okullarda sınıf mevcudu en fazla 40. Bu sayı bazı okullarda 30, bazı okullarda 25'i bulabiliyor" dedi. Bu sene iki okulun faaliyete geçtiğini belirten Aydın, sınıf mevcudunun da bu sayede düştüğünü söyledi.