Eyüpsultan doğal afetlere karşı hazır

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın üzerinde hassasiyetle durduğu konu ile ilgili olarak Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde kurulan Eyüp Sultan Afet Yönetim Birimi (ESAY) bu süre zarfında büyük bir titizlikle çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalarda tüm detaylar ele alınarak doğal afetler sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili senaryolar hazırlandı, planlar ve organizasyon oluşturuldu.

Bu çalışmaların yanı sıra ilçede Afet Sonrası Toplanma Alanları ve Acil Toplanma Alanları belirlendi.

Deprem gibi olası bir afette vatandaşların toplanmaları için belirlenen 80 alana toplanma alanı levhaları konuldu. Ayrıca, deprem sırasında ve sonrasında yapılacakların anlatıldığı 40 adet bilgilendirme panosu hazırlandı.

Bu bilgilendirme panoları da ilçede bulunan muhtarlık binalarına ve acil toplanma alanlarına asılıyor. Bu arada yine doğal afet sonrası vatandaşların kullanımı için geçici barınma merkezleri de belirlendi.

Çalışmaları yakından takip eden Başkan Remzi Aydın, geçtiğimiz günlerde Şehit İbrahim Candemir Parkı’na giderek Acil Toplanma Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Deprem konteynerlerinin bakımları yapılıyor

İlçede farklı noktalara AFAD ve Eyüpsultan Belediyesi işbirliğiyle, yaşanabilecek herhangi bir doğal afet sonrası ihtiyaç duyulacak malzemeleri barındıran 16 adet AFİS deprem konteyneri konuldu.

Konteynerlerin içerisinde acil müdahalelerde kullanılacak aletler, ilk yardım çantası, radyo ve el telsizi gibi 65 kalem malzeme bulunuyor.

Arama kurtarma ekibi eğitimlerini sürdürüyor

Yine ESAY tarafından 22 kişiden oluşan Arama Kurtarma Ekibi oluşturuldu. Ekip düzenli olarak eğitim alıyor ve periyodik olarak tatbikat faaliyeti gerçekleştiriyor.

Ekip tatbikatlarda; ilk yardım, arama kurtarma, su tahliye, çadır kurma, kentsel arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı ve kullanımı, enkaz altı arama, yangın söndürme gibi konularda eğitimler alıyor.