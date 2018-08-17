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17 Ağustos 2018 11:07

Eyüpsultan, doğal afetlere karşı hazır

Eyüpsultan Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 19’uncu yıl dönümünde olası bir depreme karşı yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü hazırlık çalışmalarını paylaştı.

Eyüpsultan, doğal afetlere karşı hazır

17 Ağustos 2018 11:07


Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde kurulan Eyüp Sultan Afet Yönetim Birimi (ESAY), büyük bir titizlikle çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalarda tüm detaylar ele alınarak doğal afetler sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili senaryolar hazırlandı, planlar ve organizasyon oluşturuldu.



Toplanma alanları ve geçici barınma merkezleri belirlendi


Bu çalışmaların yanı sıra ilçede Afet Sonrası Toplanma Alanları ve Acil Toplanma Alanları belirlendi. Deprem gibi olası bir afette vatandaşların toplanmaları için belirlenen 80 alana toplanma alanı levhaları konuldu. Ayrıca, deprem sırasında ve sonrasında yapılacakların anlatıldığı 40 adet bilgilendirme panosu hazırlandı. Bu bilgilendirme panoları da ilçede bulunan muhtarlık binalarına ve acil toplanma alanlarına asılıyor. Bu arada yine doğal afet sonrası vatandaşların kullanımı için geçici barınma merkezleri de belirlendi.



Deprem konteynerlerinin bakımları yapılıyor


İlçede farklı noktalara AFAD ve Eyüpsultan Belediyesi işbirliğiyle, yaşanabilecek herhangi bir doğal afet sonrası ihtiyaç duyulacak malzemeleri barındıran 16 adet AFİS deprem konteyneri konuldu. Konteynerlerin içerisinde acil müdahalelerde kullanılacak aletler, ilk yardım çantası, radyo ve el telsizi gibi 65 kalem malzeme bulunuyor.



Arama kurtarma ekibi eğitimlerini sürdürüyor


Yine ESAY tarafından 22 kişiden oluşan Arama Kurtarma Ekibi oluşturuldu. Ekip düzenli olarak eğitim alıyor ve periyodik olarak tatbikat faaliyeti gerçekleştiriyor.


Ekip tatbikatlarda; ilk yardım, arama kurtarma, su tahliye, çadır kurma, kentsel arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı ve kullanımı, enkaz altı arama, yangın söndürme gibi konularda eğitimler alıyor.




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