Eyüpsultan Film Akademisi kursiyerlerine sertifika

Eyüpsultan Belediyesi tarafından organize edilen ‘Eyüpsultan Film Akademisi'nin 3'üncü dönem mezunları sertifikalarını ünlü yönetmen Mesut Uçakan'ın elinden aldı. Düzenlenen törende 3'üncü dönem sona ererken, 4'üncü dönemin açılışı yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından organize edilen Eyüpsultan Film Akademisi 3'üncü dönem mezunları için sertifika töreni düzenledi. Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın yanı sıra onur konuğu olarak ünlü yönetmen Mesut Uçakan katıldı. Akademide 7 ay eğitim gören öğrenciler kısa film, belgesel, klip gibi pek çok kategoride projeler üreterek başarılı işlere imza attı. Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde, öğrencilerin yapmış olduğu filmlerin afişleri sergilenirken, törende öğrencilerin kısa filmleri katılımcıların beğenisine sunuldu. Gecenin sonunda ise akademide başarı gösteren gençler sertifikalarını ünlü yönetmen Mesut Uçakan'ın elinden aldı.

Eyüpsultan Film Akademisi 3'üncü dönem mezunlarının sertifika töreninde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Bu kurumdaki amacımız öncelikle bizim ülkemizdeki çocuklarımızın, gençlerimizin, sinemaya gönül vermiş sinemaseverlerimizin, gerçekten ulusal çapta ve hatta uluslararası nitelikte sinema eserleri ortaya koyabileceklerine olan inancımız. Bu inancımızın bizzat bu gençlerimiz nezdinde de hissedilmesini sağlamaya yönelik bir amacımız olmasıdır” diye konuştu.