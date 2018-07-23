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23 Temmuz 2018 10:21

Eyüpsultan gençliği dostluk ve kardeşlik kampında buluşuyor

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede bulunan gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla yaz ve kış aylarında çok sayıda etkinlik düzenlemeye devam ediyor.

Eyüpsultan gençliği dostluk ve kardeşlik kampında buluşuyor

23 Temmuz 2018 10:21


Simurg kapsamında "Kamp-Ka" (Kamp Kardeşliği) adı verilen projeyle gençler etkinlik sonrasında ömür boyu sürecek arkadaşlıkların ve kardeşliğin temellerini atıyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, katıldığı "Eyüpsultan’da Gündem" programında, kamp programlarında kurulan dostlukların devam ettirilmesi için başlatılan Kamp-Ka projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



"Bu sene dostluk ve kardeşlik teması oluşturuldu"


Bu yıl düzenlenen kamplarda dostluk ve kardeşlik temasının uygulandığını söyleyen Başkan Aydın, “15 yaş ve üzeri öğrencilerimizin her sene faydalandığı kamp programlarımız var. Bu programlarda her sene değişik bir tema uyguluyoruz. Bu sene dostluk ve kardeşlik teması oluşturuldu. Lise öğrencilerimizi ayrı gruplar halinde Gençlik ve Spor Bakanlığından kiraladığımız uygun koşulları ve fiziki özellikleri olan yerlerde 5’er günlük programlar düzenledik. Bu yıl gençlerimizi Eskişehir’de çok güzel koşullarda 2 Ağustos - 7 Ağustos ve 7 Ağustos - 12 Ağustos tarihleri arasında ağırlayacağız. Kamp programlarımızın içerisinde sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklerimiz var” dedi.




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