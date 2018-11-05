Eyüpsultan günden güne yeşilleniyor

Esentepe Yıldırım Beyazıt Parkı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın katılımıyla gerçekleşen törenle açıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anket sonucu isim verilen parkın açılış törenine Başkan Remzi Aydın ile birlikte AK Parti Eyüpsultan İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Yücel, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Park deyince aklımıza sadece çocuklar gelmemeli”

Başkan Remzi Aydın açılışta yaptığı konuşmada, bir arada olmanın ve güzel bir işe imza atmanın heyecanını yaşadığını belirterek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Esentepe mahallemiz otopark ve yeşil alana en çok ihtiyacı olan bir mahallemiz. Esentepemize, Şair Şirzat Caddesi'ndeki parktan sonra burada ikinci bir parkı daha kazandırdık. Park deyince aklımıza sadece çocuklar gelmemeli. Parklardan, çocuklarla beraber anneler, babalar, nineler ve dedeler de faydalanıyor.

Bu parkımız, büyüklerin spor yapma imkanı bulabileceği, bulunduğu konum itibariyle Haliç manzarasını gözlemleyebileceği, oturup sohbet edebileceği, velhasıl çok fonksiyonlu, her yaştan insanımızı ağırlayabilecek bir mekan. Parkımızı, yeşili korumayı amaçlayan bir alan olarak gerçekleştirdik.”

“Halkla iç içe, her an beraber olma anlayışını ifade ediyor”

“Bu parkın bir başka hikayesi daha var. Bu park, şeffaf belediyecilik, halkla içiçe, her an beraber olma anlayışını ifade ediyor. Parkımızın ismini vatandaşımıza soralım dedik ve anket yaptık. Yaklaşık 300 civarında vatandaşımızla anket yapıldı ve Esentepe ile Yıldırım Beyazıt ismi ağırlıklı olarak öne çıktı.

Biz de parka bu iki ismi verelim dedik ve Esentepe Yıldırım Beyazıt Parkı oldu. Dolayısıyla bu parkın ismini Esentepeliler vermiş oldu. Bu da bu parkı farklı kılan özelliklerinden bir tanesi. Sırada bir parkımız daha var.”

“Yatırımlar devam edecek”

“Esentepe Mahallemiz güzel bir mahalle. Camimiz ve gençlik merkezimizin inşaatı çok kısa bir zamanda başlayacak. Hemen yakınımızda aktif yaşam merkezinizin temelini atacağız. Altına yüzme havuzu yapacağız, özellikle kadınlarımız için yaşam merkezi olacak. Silahtarağa Tüneli trafiği çok önemli ölçüde rahatlatacak. Esentepemiz daha da gelişecek, güzelleşecek.”

Konuşmanın ardından Başkan Aydın törene katılan protokol ve çocuklarla birlikte kurdele keserek parkın açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası ise vatandaşlarla ve çocuklarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Esentepe Yıldırım Beyazıt Parkı

Toplamda 332.7 metrekare alan üzerine kurulu parkta 50 metrekare yeşil alan bulunuyor. Bu yeşil alana 109 adet ağaç, 218 adet çalı dikimi gerçekleştirildi.

Ayrıca park içerisine iki kuleli oyun grubu, 5'li fitness takımı, 1 adet çatılı piknik masası, 6 adet bank, 2 adet çöp kovası konuldu.

Bu arada park zemininin 151 metrekarelik bölümü kauçuk, 125 metrekarelik bölümü ise parke taşından yapıldı.