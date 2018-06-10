“Eyüpsultan” kitabının tanıtım toplantısı gerçekleşti

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce, sanat tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu’nun önderliğinde yayıma hazırlanan İstanbul’un Önsözü “Eyüpsultan” kitabı tanıtım toplantısı gerçekleşti. Zal Mahmut Paşa Külliyesi Eyüpsultan Kitabiyat Merkezi’nde gerçekleşen tanıtım toplantısına sanat tarihçisi ve yazar Süleyman Faruk Göncüoğlu ve birçok kitapsever katıldı. Göncüoğlu, katılımcılara kitap imzalayarak hediye etti.

Tanıtım lansmanında, sanat tarihçisi, yazar Süleyman Faruk Göncüoğlu Eyüpsultan’ın Osmanlı öncesi döneminden bugününe kültürel tarihini, varlıklarını ve mirasını aktarması özelliğiyle bir kılavuz niteliği taşıyan İstanbul’un Önsözü “Eyüpsultan” eseri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Ayrıca eserde Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde anlattığı Eyüpsultan’dan, Amerikan tarihinden daha eski ailelerine, Haliç’in balıklarından Bektaşi tekkelerine, yalılardan hamamlara ve Eyüpsultan hakkında doğru bilinen yanlışlara onlarca bilgi, güncel ve arşivden fotoğraflar yer alıyor.

"Biz Eyüpsultan’ı kısa, öz ve yormayan bir çalışma ile ortaya koyduk"

Kitap okumanın tarihi öğrenme açısından çok önemli olduğunu belirten sanat tarihçisi ve yazar Süleyman Faruk Göncüoğlu "Eyüpsultan ilçemiz İstanbul’un fethinin akabinden önce ilk Osmanlı’nın daha sonra kendi medeniyetinin oluşturacağı müessiri Eyüpsultan’dır .Biz Eyüpsultan’ı nasıl tanıyabiliriz kısa, öz ve yormayan bir çalışma ile ortaya koyduk. Eyüpsultan hakkında hiçbir malumatı olmayan ortaöğrenim öğrencilerimizden, üniversite öğrencilerimiz ve normal Eyüpsultan’ı merak eden herkes için bir Eyüpsultan tarihi kaleme aldık. Eyüpsultan Belediyesi ve Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın desteğiyle bu kitabı çıkardık. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.