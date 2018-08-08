Eyüpsultan, Kurban Bayramı’na hazır

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Anadolu’nun değişik illerinden İstanbul’a kurbanlıklar getirilmeye başlandı. Anadolu’dan gelen hayvan satıcıları da ilçe belediyelerince kurulan kurban kesim ve satış alanlarına yerleşmeye başladı. Eyüpsultan’da ise Kemerburgaz bölgesinde kurban satış ve kesim alanları kuruldu.

Çevre ve halk sağlığını olumsuz etkileyecek görüntülerin oluşmaması ve hijyenik şartların sağlanması amacıyla yetkili birimler de bayramda görev başında olacak.

Eyüpsultan Belediyesi de bayramda 7/24 çalışacak, Çağrı Merkezi ise dilek, talep ve şikayetleri almaya devam edecek.

Kompleks gibi pazar alanı

Kemerburgaz’da kurulan 110 çadırlık kurban satış ve kesim noktasında yer alan sosyal tesisler ise içerisinde yer alan mescit, yemek salonu, kafeterya, banyo ve tuvaletler ile vatandaşlara hizmet verecek. Veterinerler de satışa sunulan kurbanlıkların kontrolünü gerçekleştirecek. Pazarda üç gübre toplama alanı, biri küçükbaş olmak üzere beş kesim yeri, yüzlerce araç kapasiteli otopark ve güvenlik noktaları da bulunuyor.

Eyüpsultan Belediyesi temizlik, zabıta ve veteriner ekipleri tarafından titizlikle hazırlanan ve denetlenen bölgelerde vatandaşlar kurbanlıklarını modern ve hijyenik ortamda kestirebilecek.

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü de düzenli olarak dezenfekte amaçlı tüm alana ilaçlama yapıyor. Pazara kurbanlıkların gelmesinin ardından bugün de Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri karasinek yemi, uçkun ve larvasit uygulaması gerçekleştirildi.

İlçede kurulan kurbanlık satış ve kesim yeri, Kemerburgaz Yaşam Kent Karşısında, Eyüpsultan Belediyesi Hayvan Kliniğinin de arkasında yer alıyor.