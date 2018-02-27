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27 Şubat 2018 13:12

Eyüpsultan, tarihi kent mobilyalarıyla donatılıyor

Eyüpsultan Meydanı ve çevresini içeren 90 hektarlık alanın tasarım, yönetim ve planlanmasına yönelik her türlü tasarrufu gerçekleştirmek amacıyla 24 Haziran 2014’te çalışmalarına başlayanEyüpsultan Tarihi Merkez (ESTAM)yönetiminde uygulama safhasına geçildi.

Eyüpsultan, tarihi kent mobilyalarıyla donatılıyor

27 Şubat 2018 13:12


Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın girişimleriyle hayata geçirilen Eyüpsultan Tarihi Merkez (ESTAM),bölgenin planlanması, düzenlenmesi, bölgede yeterli hizmet ve servislerin verilmesi adına 67 ayrı projeyi bünyesinde barındırıyor.


Eyüpsultan’daki kaotik görünümü ortadan kaldırarak tarihi dokunun güzelliklerini gözler önüne sermeyi amaçlayan projelerden birisi de Eyüpsultan Tarihi Merkez’in estetik standartlarını yükseltmek. Bu projeyle tarihi dokuya uygun, özel olarak hazırlanan kent mobilyaları, aydınlatma üniteleri, bilgilendirme, yönlendirme elemanları ve cephe düzenlemeleri yapıldı.



Feshane Caddesi’nde demo uygulama çalışmaları yapıldı


ESTAM’la, tarihi merkez, Eyüpsultan’ın ruhuna uygun, onunla yarışmayan, gölgelemeyen, bütünleyen elemanlarla donatıldı. Bu amaçla ziyaretçiler ve Eyüpsultan sakinleriyle yapılan anket verilerine dayanılarak Eyüpsultan’ın tarihî dokusuna uygun, bilgilendirme ve yönlendirme üniteleri tasarlandı.


Yine sokak güzelleştirmeleri kapsamında kurumsal kimliğe uygun estetik yeni aydınlatma üniteleri hazırlandı. Uygulama ile ilgili olarak ESTAM binası önündeki Feshane Caddesi’nden Oyuncakçılar Çarşısı’na kadar uzanan bölümde ise demo uygulama çalışmaları yapıldı.


Uygulama sokağına güzelleştirme çalışmaları kapsamında tarihi dokuya uygun olarak hazırlanan yönlendirme direkleri, yönlendirme panosu, tarihi yapılar ve bilgilendirme tabelaları, aydınlatma elemanları, banklar, çöp kutuları, sigara atık modülleri, çiçeklik, posta kutusu, telefon kulübesi, sınırlandırıcılar konuldu.



"Projeye Fahri Korutürk Caddesi’nden start verdik"


“İslam aleminin en önemli ziyaretgahlarından Eyüpsultan’ın erişilebilir ve bilinir olmasını, ziyaretçilerimizin mutlu olarak ayrılmasını sağlamak en önem verdiğimiz ilkelerimizdir” diyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın şunları konuştu: “Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) Projesi kapsamında ‘Kent Mobilyaları’ çalışmasını başlattık ve 2017 yılında uygulamaya geçtik. Büyükşehir Belediyemizle yapmış olduğumuz mutabakat neticesinde öncelikle Fahri Korutürk Caddesi’nden bu projeye start verdik.Caddeyi kapatmadan, alt yapısını ve hemen peşinden döşemesini yapıp, diğer kent mobilyalarımızı da yerleştirerek çok kısa bir sürede tamamlayacağız. Ondan sonra inşallah belirlenen takvim dahilinde Meydan ve diğer kısımlara kademe kademe geçerek iki yıl içinde ESTAM projesinin çok büyük bir kısmını tamamlamış olacağız. Bu donatı elemanları kendi rolünü abartmak yerine etrafı ile uyum sağlayan bir tavır içindedir. Aynı zamanda bugün tasarlandıklarını da inkâr etmeyen güncel bir yaklaşıma sahiptir. Bu proje tamamlandığında misafirlerimiz Eyüpsultan’a çok rahat bir şekilde gelip burada vakit geçirebilecekler ve inşallah memnun bir şekilde ayrılacaklar.”




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