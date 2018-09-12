Eyüpsultan tribünleri yenileniyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın girişimleri sonucu Eyüpsultan Stad Tribünleri kısa sürede yenilenecek.

Uzun yıllar ilçede spora ve sporculara hizmet eden Eyüpsultan seyirci tribünleri dayanıksız, çürük ve göçme tehlikesi olduğunun tespiti ve bunun üzerine Kaymakamlıkça tehlikeli olmasından dolayı kapatılmıştı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile temasa geçti. Başkan Aydın'ın girişimleri sonucu tribünlerin yenilenmesi kararı alındı. Hazırlanan proje sonrasında ise İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi heyetleri seyirci tribünlerde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar kısa süre içerisinde başlatılacak. Çalışmalarda kapalı tribünün yerine, içerisinde soyunma odalarının, duşların, kantin ve ofislerin yer aldığı uluslararası standartta 3 bin koltuk kapasiteli, çelik konstrüksiyondan yeni ve konforlu portatif tribün yapılacak. Misafir takım tribününün üstü kapatılacak, yeni bir sayı tahtası yapılacak, doğal çim olan zemin düzenlenecek.

Tüm bu çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlanarak stadın tribünleri en geç sezonun ikinci yarısına yetiştirilecek. Şu an toplam 2 bin 500 koltuk kapasitesi bulunan seyirci tribünleri yapılacak çalışma sonrası koltuk kapasitesi artacak. Bu sayede tribünler yeni ve modern haliyle sporseverlere hizmet vermeye devam edecek.