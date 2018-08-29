Eyüpsultan ulaşımda çağ atlıyor

Eyüpsultan, ulaşım alanında yapılan yatırımlarla çağ atlıyor.İlçede gerçekleştirilen raylı sistem yatırımları sayesinde vatandaşlar daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu ulaşım imkanına sahip olacak.

Eyüpsultan’ın ulaşım açısından İstanbul’un en rahat ve en iyi ilçelerinden biri haline geleceğini dile getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Gayrettepe-Bağcılar metrosunun önemli bir kısmı ilçemizden geçiyor. Şu an yapımı hızla devam ediyor ve artık sonlara doğru geliyor. Büyükşehir belediyemiz bu yıl sonu itibariyle inşallah hizmete açmayı düşünüyor ve açıldığında, Taksim-Şişli-Mecidiyeköy-Kağıthane yönlerine giden yolcularımız metroyla çok rahat gidebilecekler" dedi.

Eyüpsultan’a sürücüsüz metro

Bu yatırımlardan biri Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı. Bu hat Avrupa yakasının ilk tam otomatik sürücüsüz metro hattı olacak.Hatta Alibeyköy, Akşemsettin, Veysel Karani ve Yeşilpınar’ın da aralarında bulunduğu 18 durak yer alacak.

Hattın tamamen açılması ile; Alibeyköy istasyonunda Eminönü- Eyüpsultan - Alibeyköy tramvay hattı ile, Mecidiyeköy istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi ile, Karadeniz Mahallesi istasyonunda Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı ile ve Mahmutbey istasyonunda Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı ile entegrasyon sağlanacak.

Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy Tramvay Hattı

Diğer önemli bir yatırım da Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy (Haliç) Tramvay Hattı. Hat tamamlandığında 10,10 kilometre uzunluğuna sahip olacak. Tramvay araçlarına hat boyunca iki ray arası gömülü olan sistemden güvenli bir şekilde enerji verilerek.

Böylece güzergah boyunca görüntü kirliliğinin önüne geçilecek. Vagonların içi ve dışı yönetim merkezinden kameralarla gözetlenecek. Yolcularla makinist arasında aktif iletişim sağlanacak.

Saatte tek yönde 25 bin yolcuya hizmet verecek olan Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy Tramvay Hattı vatandaşlara Eminönü’nden Alibeyköy Otogarı’na yaklaşık 30 dakikada ulaşım imkanı sağlayacak.Hat; Alibeyköy Otogar, Alibeyköy Metro, Alibeyköy Merkez, Sakarya Mahallesi, Silahtarağa, Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Eyüpsultan Teleferik, Feshane, Ayvansaray, Balat, Fener, Cibali, Küçükpazar ve Eminönü olmak üzere 14 istasyondan oluşacak.

Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy (Haliç) Tramvay Hattı ayrıca Eminönü İstasyonu’nda, Kabataş - Eminönü - Zeytinburnu - Bağcılar Tramvay Hattı ve Şehir Hatları Vapur İskeleleri ile, Küçükpazar İstasyonu’nda Hacıosman - Yenikapı Metro Hattı ile, Ayvansaray İstasyonu’nda Beylikdüzü - Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile, Feshane İstasyonu’nda yapımı planlanan Eyüpsultan - Bayrampaşa Tramvay Hattı ile, Alibeyköy Metro İstasyonu’nda Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı ile, Alibeyköy Otogarı İstasyonu’nda Seyrantepe - Kağıthane - Alibeyköy Metro Hattı ile entegre olacak.

Yeni havalimanı metrosu Eyüpsultan’dan geçiyor

İstanbul’un en büyük ulaşım projelerinden olan ve proje bedeli toplam 4 milyar 845 milyon 600 bin TL olarak belirlenen Gayrettepe - İstanbul Yeni Havalimanı Metro hattı Eyüpsultan, Şişli, Kağıthane, Arnavutköy, Başakşehir ile Küçükçekmece ilçelerinden geçecek. Toplam 66 kilometre uzunluğunda olacak hattın ilk etabı 2018 yılında, ikinci etabı ise 2021 yılında tamamlanacak.

Hattın uzunluğu, Gayrettepe - İstanbul Yeni Havalimanı yönünde yaklaşık 33 kilometre olacak. Bu metro hattı ile kent merkezine ulaşım 30 dakika olacak.

Kemerburgaz, Göktürk ve İhsaniye’de durak olacak

Metro hattında, aralarında Kemerburgaz, Göktürk ve İhsaniye’nin de bulunduğu toplam 13 istasyon yer alacak. 7 istasyonluk ilk etap 2016-2018 tarihleri arasında ve 6 istasyondan meydana gelen 2. etap ise 2018-2021 tarihleri arasında tamamlanacak.

Hat tamamlandığında ise Yenikapı - Hacıosman Metrosu ile Gayrettepe’de, Hızlı Tren ile Havalimanı’nda, Sultangazi-Arnavutköy Hattı ile Arnavutköy’de, Kirazlı-Metrokent-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir’de, Bakırköy-Kirazlı-Olimpiyatköy Metrosu ile Olimpiyatköy’de, Kayaşehir-Başakşehir-Olimpiyatköy Tramvayı ile Olimpiyatköy’de, Kirazlı-Halkalı Metrosu ile Halkalı’da, Marmaray Projesi ile Halkalı’da entegre olacak.

Silahtarağa Tüneli’nde sona yaklaşılıyor

Bu arada, Alibeyköy trafiğini rahatlatmak amacıyla başlatılan Silahtarağa Tüneli çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yıl sonunda tamamlanması planlanan ve toplam 200 metre uzunluğa sahip olan tünel, Silahtarağa Caddesi ile Vardar Caddesi arasındaki mesafeyi kısaltacak, bu sayede sürücülere büyük kolaylık sağlayacak.