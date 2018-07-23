Eyüpsultan Yaz Okulları eğitimleri renkli görüntüler oluşturuyor

Renkli görüntülere sahne olan Yaz Okulları eğitimleri havadan görüntülendi.

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede bulunan gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini, fiziksel ve zihinsel olarak en iyi şekilde gelişimlerini sağlamak amacıyla yaz ve kış aylarında çok sayıda etkinlik düzenliyor. Bu etkinliklerden bir tanesi de Yaz Okulları. Yaz Okulları, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

Yaz Okulları’nda çocuklara sportif aktivite yaptırmanın yanı sıra psikolojik yardım, öz güven eksikliğini giderme, yetenek seçimi yapıp yönlendirme ve spor ahlakını öğrenme gibi imkanlar sunuluyor. Eyüpsultan Belediyesi Yaz Okullarına bu yıl 5 bin 755 öğrenci kayıt yaptırdı. Bugüne kadar toplam 19 bin 918 çocuğun hizmet aldığı Yaz Okullarında futbol, basketbol, voleybol, mini golf, satranç, tenis, masa tenisi, atletizm, uzak doğu sporları, yüzme ve oryantring gibi branşlarda profesyonel eğitmenler tarafından eğitimler veriliyor.

Çocuklar sosyal ve kültürel açıdan da donanımlı hale geliyor

Yaz Okulları sadece spor odaklı olmayıp çocukları fiziksel açıdan geliştirmenin yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da daha donanımlı hale getirmeyi amaçlıyor. Yaz Okullarında Eyüpsultanlı çocuklar yazın keyfini doyasıya çıkarıyor.

5 noktada eğitimler sürüyor

Yaz Okulları, Alibeyköy Spor Kompleksi, Eyüp Anadolu Lisesi, Şehit Öğretmenler İlkokulu (Yeşilpınar), Kemerburgaz Şehit Osman Yumuk Spor Kompleksi ve Topçular Dede Korkut Ortaokulu olmak üzere 5 bölgede hizmet veriyor. Bu bölgelerde bulunan havuzlarda yüzme eğitimleri veriliyor. Bu eğitimler sayesinde çocuklar yazın keyfini doyasıya çıkarıyor.

Temel güvenlik konusunda sunum aldılar

Alibeyköy Spor Kompleksi’nde eğitimlere devam eden öğrencilere Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları tarafından bir de sunum yapıldı. Sunumda öğrencilere temel güvenlik kuralları ve güvenli internet kullanımı konuları anlatıldı. İnternet kullanımı sırasında gelebilecek zararlara karşı alınabilecek önlemler, tablet, bilgisayar ve cep telefonu kullanımı sırasında nelerden uzak durulması, nelere dikkat edilmesi ve ne gibi tedbirler alınması gerektiği konuları aktarıldı.