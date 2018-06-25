Eyüpsultan yepyeni otoparklarla donatılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesi işbirliği ile Akşemsettin Cengiz Topel Caddesi, Çırçır Mahallesi Gündoğdu Sokak, yine Çırçır Mahallesi’nde Adil Hışt Parkı, Nişanca Mahallesi Ahçıbaşı Camii Sokak’ta, Eyüp Devlet Hastanesi’nin yanında otoparklar yapılıyor.Toplamda 17.566 metrekarelik alana kurulacak olan bu otoparklar, 610 araç kapasitesiyle Eyüpsultanlılara hizmet verecek.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, konu ile ilgili şöyle konuştu;

“İlçemizdeki otopark sorununu çözmek için Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışmalara devam ediyoruz. Otopark sayımızı önümüzdeki yıl içerisinde daha da artıracak ve sorunların büyük bir kısmını çözmüş olacağız. Bölge trafiğini rahatlatması beklenen yeni yeraltı otoparklarımızı yakında hizmete açacağız”Çırçır Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta 7332 metrekarelik alana yapılan zeminaltı otoparkı, toplam 169 araç kapasiteli olacak. Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Derin Sokak arasına zeminaltı otopark 118 araç kapasitesine sahip olacak. Nişanca Mahallesi Ahçıbaşı Camii Sokak’a yapılacak zeminaltı otoparkı toplam 5.169 metrekare yüzölçümünde ve 151 araç kapasiteli olacak.