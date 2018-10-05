Eyüpsultan zabıta ekiplerinden fırsatçılara sıkı denetim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fırsatçılarla ilgili çağrısının ardında belediyeler düğmeye bastı. Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri, zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Eyüpsultan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlerde ve hallerde meydana gelen usulsüz fiyat artışlarıyla ilgili uyarılarda bulunarak, “Gerçekten alışılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkı varsa bunu zabıtaya bildirin. Belediyelere de sesleniyorum zabıtalarınızı uyarın” şeklindeki açıklamasının ardından denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, Eyüpsultan genelinde denetlemelerde bulundu. Ekipler, markette rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimleri yaptı. Bazı ürünlerde yüksek oranlarda fiyat artışı yapıldığının görülmesi üzerine Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri, firmalara uyarı cezası verdi. Fahiş fiyat artışı ve usulsüzlük yapanlara uyarı cezası verildi.

“Bu konunun takipçisiyiz"

Vatandaşın belini büken fiyatları dalgalanan döviz kuruna bağlayarak sürekli fiyat yükselten esnaf için ciddi önlemlerin alındığını söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile denetim çalışmalarının başlayacağını duyurmuştu.

Başkan Remzi Aydın konuyla alakalı, şunları söylemişti:

"Fırsatçılara karşı tabi ki bir çalışmamız var. Zannediyorum önümüzdeki bir kaç gün içerisinde Ticaret Bakanlığımızın yetkilileriyle birlikte Eyüpsultan'da denetimler yapılmaya başlayacak. Bu denetimin haberini de yaparak vatandaşımızı da bilgilendireceğiz inşallah. Bu konuda takipçi olduğumuzu ifade etmek isterim. Vatandaşımız şahit olduğu durumları bize ihbar edebilirler. Bu konu üzerinde hassasiyetle durduğumuzu belirtmek istiyorum."