Eyüpsultan zabıta ekiplerinden okul önlerinde uygulama

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın talimatıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından her eğitim öğretim sezonunda başlatılan okul önü uygulamaları devam ediyor.

2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte, Eyüpsultan Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul önlerinde öğrencilerin güvenliği için görev yapmaya başladı. Zabıta ekipleri özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde ilk ve orta okulların önlerinde öğrencilerin güvenle karşıdan karşıya geçmeleri için uygulama düzenliyor. Minik öğrenciler zabıta abilerinin sayesinde rahatça yolun karşısına geçiyorlar. Bu uygulama sayesinde öğrenciler kendilerini güvende hissederken, veliler ise uygulamadan kaynaklanan memnuniyetleri dile getirerek zabıta ekiplerine memnuniyetlerini dile getirdi.