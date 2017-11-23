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23 Kasım 2017 13:11

Eyüpsultan’a ’15 Temmuz Şehitler Caddesi’

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın girişimleriyle Güzeltepe’de bir caddeye"15 Temmuz Şehitler Caddesi"ismi verildi.

Eyüpsultan’a ’15 Temmuz Şehitler Caddesi’

23 Kasım 2017 13:11


Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi 2 ada 38,56, 50, 61, 53 ve 47 parsellerin önünden geçen isimsiz caddeye"15 Temmuz Şehitler Caddesi"isminin verilmesi ilk olarak Başkan Remzi Aydın’ın teklifiyle Eyüpsultan Belediye Meclisinde görüşüldü. İlçe Belediye Meclisi tarafından kabul edilen talep İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisine teklif onarak sunuldu.


İBB Meclisi konuyu Harita Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonu’na havale etti. Komisyonların hazırladığı ortak raporda,“Eyüpsultan ilçesi, Güzeltepe mahallesi’nde bulunan isimsiz yola ’15 Temmuz Şehitler Caddesi’ isminin verilmesi talebi komisyonlarımnızca uygun görülmüştür”denildi.


Böylelikle Güzeltepe’de bulunan isimsiz caddeye “15 Temmuz Şehitleri Caddesi” ismi verilmiş oldu.




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