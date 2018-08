Eyüpsultan’da 50 şehit için 50 kurban kesildi

Eyüpsultan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Kurban Bayramı’nın birinci gününde şehitler için kurban kesimi bu yıl da devam etti. Belediye tarafından bu yıl 50 şehit için kurban kesildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında şehit olan Eyüpsultanlı Cemal Demir, Erkan Pala ve Yunus Emre Ezer ile şehit asker ve polisler için Kurban Bayramı’nın birinci günü bayram namazından hemen sonra Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın da katılımı ve vekaleti ile kurban kesildi.

“50 şehit arkadaşımızın adına 50 tane kurban kesiyoruz”

Şehitler için kurban kesmeyi gelenek haline getirdiklerini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Bugün bayram namazımızı kıldık ve ülkemizin her yerinde olduğu gibi ilçemizde de kurban telaşımız başladı. İlçemizin muhtelif yerlerinde kurban kesim noktaları oluşturduk modern ve hijyen anlamında. Vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde bu hizmetlerden faydalanıyorlar. Eyüp Sultan Camii’mizin hemen arkasında geleneksel kurban kesimindeyiz. Bunu da her sene olduğu gibi bu sene de ilçemizde ikamet eden 50 şehit arkadaşımızın adına 50 tane kurban kesiyoruz. Her sene bunu yapıyoruz. Bu vatandaşlarımız ilçemizde otururken değişik vesilelerle Güneydoğu’da terör olaylarına karşı mücadele ederken asker olarak, polis olarak ve en son 15 Temmuz’da iki tane şehidimiz var ilçemizden. Buradan 50 sayısına ulaştı ve her sene 50 şehidimiz adına kurban kesiyoruz. Kurbanlarımızın etlerini buraya gelen şehit ailelerine teslim ediyoruz. Onlar da bu etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar. Allah şehitlerimizden razı olsun. Bu vesile ile Rabbim bize huzur ve barış getirsin” dedi.

“Sakin bir bayram geçiriyoruz”

Kesim alanları hakkında da bilgi veren Başkan Aydın, “Bizim Göktürk, Kemerburgaz tarafında modern kurban kesim yeri oluşturduk. 15 civarında ilçemizin muhtelif yerlerinde kurban kesim alanları oluşturuldu. Oralarda her türlü hijyenik denetimleri yapıldı. İlçemiz İstanbul’un genel durumuna göre daha sakin. Sakin bir bayram geçiriyoruz. Bu saate kadar herhangi bir olumsuzluk yok. İnşallah böyle devam eder” ifadelerini kullandı.

Şehit Tamer Vardar’ın babası Cemal Vardar, “Benim oğlum Şırnak’ta normal askerliği bitti, uzatma ilk onlara vurdu. Uzatmanın bitimine 15 gün kala çatışmada şehit oldu. Öncelikle Eyüpsultan Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bütün şehit aileleri olarak çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Eyüpsultan Camii arkasında kesilen kurbanlar hazırlanıp paketlenerek ilçede ikamet eden 50 şehit ailesine teslim edildi.