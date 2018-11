Eyüpsultan'da 5'inci 112 Acil Sağlık İstasyonu açıldı

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde 112 Acil Sağlık İstasyonu açıldı. 7 gün 24 saat hizmet verecek olan yeni istasyonla birlikte ilçedeki 112 Acil Sağlık İstasyonu sayısı da 5'e yükselmiş oldu.

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı ve Eyüpsultan Belediyesinin birlikte organize ettiği 112 Acil Sağlık İstasyonu törenle hizmete açıldı. İstasyonun açılışına Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, İl Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Semih Korkut, Akşemsettin Mahalle Muhtarı Hakan Demir ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul'a ikinci helikopter ambulans geliyor

Açılış öncesi İl Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Semih Korkut, 122 Acil Sağlık İstasyonlarının geçmişten günümüze olan değişimi hakkında konuştu. 112 istasyonlarının önceden her ilde olmadığını ifade eden Korkut konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“1994 yılından 1998 yılına kadar her ilde yoktu. 1998 yılında her ile bir 112 istasyonu planlandı. 98'de her ile bir istasyon ile başlayan çalışmanın şimdiki durumunu söyleyeyim. İstanbul'da şu anda 400'ün üzerinde ambulans, 265 ayrı nokta, 1 ambulans helikopter ve ikincisi geliyor, 2 deniz ambulansı. Dünyanın bir çok ülkesinde örnek olacak bir yapıya kavuştuk. Yurt dışından bizi ziyarete geliyorlar. Sordukları soru şu. Siz hastadan ne kadar alıyorsunuz? Biz bunu devletimizin desteği ile para almadan yapmaya çalışıyoruz. Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda 110 ambulans 30 dakika içerisinde giriş yaptı. Bu gücü görebiliyor musunuz? Dünyanın çok ileri, medeni ülkelerinde bu güç çok az. Bizi hayranlıkla izliyorlar.”

“1 dakikanın dahi çok önemi var”

Açılışa katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da bir konuşma yaptı. Yatırımın küçük ama çok anlamlı olduğunu belirten Başkan Aydın, hastalık anında bir dakikanın hayati önem taşıdığını kaydetti. İstasyonun 7/24 çalışacağını söyleyen Aydın, “Küçük bir yatırım fakat bana göre çok anlamlı bir yatırım. Çünkü biz biliyor ki hastalıkta 1 dakikanın dahi çok önemi var. Bu istasyon ilçemizde beşinci istasyon. Bu istasyonun bu mahallede açılması çok hayati önem arz ediyor. Burada ekiplerimiz haftanın 7 günü ve 24 saat görev yapacaklar. Ne zaman bir ambulans ihtiyacı olursa, 1-2 dakika içinde hemen hastaya gidecekler. Bu çok büyük bir kazanım” dedi.

Konuşmaların ardından Eyüpsultan'da 5. olan 112 Acil Sağlık İstasyonu protokol tarafından açıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve beraberindeki heyet daha sonra 112 Acil Sağlık İstasyonunu gezdi.