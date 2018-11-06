Eyüpsultan'da 70 okula spor malzeme desteği

Öğrencilerin uygun ortam ve materyallerle spor yapması ve öğrencilerin sportif açıdan gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın 2014 yılından bu yana sürdürdüğü spor malzemesi desteği bu yıl da devam ediyor.

Kendisi de sporcu olan ve Eyüpsultan'da her zaman sporun, sporcunun yanında olup sportif faaliyetlere desteklerini arttırarak sürdüren Başkan Remzi Aydın, bu kez ilçede bulunan 70 okula 3 bin 800 adet spor malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi.

Malzemelerin dağıtımı için Gençlik ve Spor Hizmetleri müdürlüğü tarafından Eyüp Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda “Her yerde spor, herkese spor” sloganıyla okullara malzeme desteği teslim töreni düzenlendi.

Törene Başkan Remzi Aydın ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Selattin Temiz, öğretmenler ve öğrencileri katıldı.

"Sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz için kılı kırk yarıyoruz"

Başkan Remzi Aydın, İlçe Okullarına Spor Malzeme Desteği Dağıtımı Programında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli müdürlerim, kıymetli öğretmenler, sevgili gençler hepinize hayırlı günler diliyorum. Buraya özellikle sporcu gençler gelmiş bunu anlıyorum. Dinamizm ve heyecandan belli oluyor. Tebrik ediyorum hepinizi bu enerjiniz hiç bitmesin inşallah.

Sizleri çok seviyoruz, sizlere çok değer veriyoruz ve sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz için kılı kırk yarıyoruz. İnşallah sizler, her şeyin en iyisine layık olarak en güzel yerlere geleceksiniz.

En güzel çalışmaları yapacaksınız ve ilçemize, vatanımıza, milletimize faydalı birer birey olacaksınız. Hepinize güveniyorum ve Allah yolunuzu açık etsin diyorum."

Konuşmasının ardından Başkan Remzi Aydın, tek tek sahneye davet edilen okul takımlarına masa tenisi topu ve raketi, voleybol topu, futbol topu, basketbol topu gibi spor malzemelerini verdi.

Başkan Aydın, öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi.

İlçe okullarına dağıtılan spor malzeme listesi şu şekilde;

Tatami, Masa tenisi Raketi ve Topu ve Filesi, Badminton Topu ve Raketi, Forma şort çorap, Voleybol Filesi, Futbol Topu, Voleybol Topu, Basketbol Topu, Hentbol Topu, Antrenman Yelekleri, Futsal Topu, Tenis Topu, Antrenman Takımları.

Eyüpsultan'da bulunan amatör kulüplere ise dağıtılan spor malzeme listesi şu şekilde;

Yağmurluk, Eşofman takımı, Çanta, Maç ve antrenman topu, Sağlık Çantası.

Aynı zamanda Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, Yaz Spor okulları ve Kış Spor okullarında toplamda 7 bin 700 adet malzeme desteği sağlandı.