Eyüpsultan’da açıkhavada sinema keyfi

Eyüpsultan Belediyesimahallelerde ücretsiz Açıkhava Sineması düzenliyor. Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Yeşilçam’ın gönüllere taht kurmuş unutulmaz filmleri ilçe sakinleriyle buluşuyor.

Vatandaşlar, İstanbul’un eski yazlık sinemalarını anımsatan bu etkinlik sayesinde bir anlamda nostalji yaşıyor, mahallelerinde komşularıyla birlikte samimi bir ortamda sinema seyretmenin keyfini sürüyorlar. İlk açıkhava sineması gösterimi Nişanca Mahallesi’nde yapıldı. Gösterimde vatandaşlar, başrollerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın oynadığı, yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı, Türk sinemasının başyapıtlarından biri olarak nitelendirilen 1977 tarihli Selvi Boylum Al Yazmalım isimli filmi izlediler.

İkinci gösterim yine Nişanca Mahallesi’nde gerçekleşirken bu kez de başrollerini Adile Naşit ile Münir Özkul’un paylaştıkları, senaryosunu Sadık Şendil, Suphi Tekniker ve Orhan Aksoy’un yazdığı, yapımcılığını Ertem Eğilmez ile Nahit Ataman’ın üstlendiği 1976 yapımı Aile Şerefi isimli film gösterildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da Açıkhava Sinema gösterimi yapılan mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Eyüpsultanlıların yoğun ilgi gösterdiği açıkhava sinemasında patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları da yapılıyor. Etkinlik farklı tarihlerde Eyüpsultan’ın tüm mahallelerinde düzenlenecek.