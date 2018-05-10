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10 Mayıs 2018 16:23

Eyüpsultan’da Aşk-ı Hat sergisi açıldı

Hattat Mehmethan Akan’ın ’Aşk-ı Hat’ sergisi Eyüpsultan Belediyesi Fuaye Salonu’nda açıldı.

Eyüpsultan’da Aşk-ı Hat sergisi açıldı

10 Mayıs 2018 16:23


Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın katılımıyla gerçekleşen açılışta Hattat Mehmethan Akan, “Bize burada yüreğini açan, her Eyüpsultanlının derdine deva olan sevgili Başkanım Remzi Aydın beyefendiye çok teşekkür ediyorum” dedi. Ardından Başkan Remzi Aydın, Akan’ın 7 yıllık çalışmalarından derlediği 100 eserin bulunduğu sergiyi dolaştı. Eserlerle ilgili Akan’dan bilgi alan Başkan Aydın, sanatçıyı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Bu arada Akan, Başkan Remzi Aydın’a üzerinde “Kün Fe Yekün” (Allah c.c. ol der ve olur - Yasin Suresi 82. ayet) yazılı hat tablosu hediye etti. Sergi 16 Mayıs’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.




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