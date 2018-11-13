Eyüpsultan'da belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarla tarihi mekanlar ihya ediliyor, yeşil alanlar günden güne artıyor, yeni parklar ve bahçeler vatandaşın kullanımına sunuluyor.Bu çalışmalarla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşın gündelik yaşantısı kolaylaştırmak adına cadde ve sokaklarda çalışmalar gerçekleştiriyor.Ekipler bir yandan yapılan kontrollerde belirlenen aksaklıkları giderirken bir yandan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hareket ediyorlar.

320 bin ton asfalt

Bu kapsamda ilçe genelinde sürdürülen çalışmalarda ekipler 4 buçuk yılda 320 bin ton asfaltlama yaptılar. 2018 yılı içerisinde cadde ve sokaklarda yapılan çalışmalarda 100 bin ton asfalt kullanıldı.

37 bin 520 metretül merdiven

İlçenin bir çok noktasında, topografik yapı nedeniyle zorluk çeken ilçe sakinlere kolaylık sağlamak için 4 buçuk yılda 37 bin 520 metretül, 2018 yılında 8 bin 100 metretül merdiven imalatı yapıldı.

34 bin 100 metretül korkuluk

Yine bazı cadde ve sokakları özellikle yaşlı ve çocuklar için daha güvenli hale getirmek amacıyla 4 buçuk yılda 34 bin 100 metretül, 2018 yılında ise 6 bin 100 metretül korkuluk yapıldı.

Yağmur suyu kanalları yapıldı

Özellikle yoğun yağışlar sonrası meydana gelebilecek su baskınlarını önlemek için aralıksız gerçekleştirilen çalışmalarla 4 buçuk yılda 29 bin 100 metretül, 2018 yılında 5 bin 500 metretül yağmur suyu kanalı yapıldı. Ekipler bu yağmur suyu kanallarının periyodik olarak bakım ve temizliklerini de yapıyor.

Çalışmalar kapsamında; cadde ve sokaklarda 4 buçuk yıl içerisinde 264 bin metrekare kilit taşı, bordür ve tretuvar döşendi. 2018 yılında ise 52 bin metrekare kilit taşı, bordür ve tretuvar çalışması yapıldı.