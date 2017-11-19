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19 Kasım 2017 14:15

Eyüpsultan’da Çırçır Mahallesi’ne 7 bin 323 metrekarelik yeni zeminaltı otoparkı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından ilçedeki otopark sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla Çırçır Mahallesi’ne 7 bin 323 metrekarelik yeni bir zeminaltı otoparkı kazandırıldı.

Eyüpsultan’da Çırçır Mahallesi’ne 7 bin 323 metrekarelik yeni zeminaltı otoparkı

19 Kasım 2017 14:15


Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçedeki otopark sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla bir dizi çalışma başlattı. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesi işbirliği ile Çırçır Mahallesi’ne yeni bir otopark kazandırıldı.



169 araç kapasiteli otopark


Çırçır Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta 7 Bin 323 metrekarelik alana yapılan zeminaltı otoparkı, 145 normal, 9 engelli, 12 servis ve 3 elektrikli araç olmak üzere toplam 169 araç kapasiteli. Bölge trafiğini rahatlatması beklenen Çırçır Mahallesi zeminaltı otoparkının önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.




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