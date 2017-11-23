Eyüpsultan’da ’Çocuklar Çocuk Olsun’ etkinliği

Eyüpsultan Belediyesininbir ilki gerçekleştirdiğiSimurg Yaygın Eğitim Programıçerçevesinde,“Çocuklar Çocuk Olsun”etkinliği gerçekleştirildi.

Nişanca Bilgi Evi’ndebaşlayan etkinlik, öğrencilerinEyüpsultan Meydanınayürüyüşü ile devam etti.

Yürüyüş sırasında çevredeki yetişkin vatandaşlara broşür dağıtan çocuklar, meydanda kurulan stantta hayal güçlerini konuşturarak resim çizdi.

Etkinliğin sonunda gökyüzüne balon bırakan çocuklar, Eyüpsultan Meydanının üzerinde renkli görüntüler oluşturdu. Çocukların, kendi haklarını kendi dilleri ile duyurmalarını sağlayan etkinlik, yetişkin vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.