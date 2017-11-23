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23 Kasım 2017 16:53

Eyüpsultan’da ’Çocuklar Çocuk Olsun’ etkinliği

Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği “Çocuklar Çocuk Olsun”etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Eyüpsultan’da ’Çocuklar Çocuk Olsun’ etkinliği

23 Kasım 2017 16:53


Eyüpsultan Belediyesininbir ilki gerçekleştirdiğiSimurg Yaygın Eğitim Programıçerçevesinde,“Çocuklar Çocuk Olsun”etkinliği gerçekleştirildi.


Nişanca Bilgi Evi’ndebaşlayan etkinlik, öğrencilerinEyüpsultan Meydanınayürüyüşü ile devam etti.


Yürüyüş sırasında çevredeki yetişkin vatandaşlara broşür dağıtan çocuklar, meydanda kurulan stantta hayal güçlerini konuşturarak resim çizdi.


Etkinliğin sonunda gökyüzüne balon bırakan çocuklar, Eyüpsultan Meydanının üzerinde renkli görüntüler oluşturdu. Çocukların, kendi haklarını kendi dilleri ile duyurmalarını sağlayan etkinlik, yetişkin vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.




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