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20 Kasım 2017 15:19

Eyüpsultan’da Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği

Eyüpsultan Belediyesi Simurg Yeşilpınar Bilgi Evi öğrencilerinin, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla hazırladığı gösteriler katılımcıların beğenisini kazandı.

Eyüpsultan’da Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği

20 Kasım 2017 15:19


Birleşmiş Milletler 20 Kasım 1989 tarihinde aldığı bir kararla 20 Kasım’ı “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak ilan etmişti. Bu tarihten itibaren Dünya Çocuk Hakları Günü tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Eyüpsultan Belediyesi Simurg Yeşilpınar Bilgi Evi öğrencileri de bugüne özel olarak bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, Güzeltepe Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda “Çocuk Bugünün Yarını, Yarının Umududur" isimli program gerçekleştirdi. Programda, öğrenciler tarafından hazırlanan şiir dinletisi, tiyatro gösterisi, orotoryo, türkü dinletisi ve video gösterimi yapıldı. Çok sayıda velinin katıldığı program programda öğrencilerin gösterileri büyük beğeni kazandı.




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