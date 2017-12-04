Eyüpsultan’da engelli vatandaşlar unutulmadı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın katılımıyla gerçekleşen gecede, Almanya Elele Bielefeld Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin getirdiği bir TIR dolusu engelli malzemesinin de dağıtımına başlandı.

Program Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti. Programa Başkan Remzi Aydın ile birlikte eşi Tülay Aydın, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, Elele Bielefeld Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dursun Karabel, derneğin yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Eyüpsultan Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Sultan Karal, engelli öğrencilerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda öğrenciler tarafından 2 aylık çalışmayla hazırlanan birbirinden güzel gösteriler sahnelendi. Koro, kına gecesi, zeybek ve horon oyunları ile sıra gecesi ve dans gösterileri salonda bulunanların büyük beğenisini kazanarak uzun süre alkışlandı. Bu arada salonun girişinde ESER öğrencilerinin yaptıkları el işi hediyelik eşyaların yer aldığı bir de sergi açıldı.

"Farkınızı fark ettik"

Renkli gecede kürsüye gelerek konuşma yapan Başkan Aydın şöyle konuştu;

“Bu akşam burada çok güzel gösteri izledik. Engelli kardeşlerimizin farklı, güzel dünyasını bir kez daha gördüm. Bu salon onlarca gösteriye sahne oluyor ama inanın bu kadar coşkulu, bu kadar sıcak bir seyirci topluluğu oluşturamıyor.Bundan dolayı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Farkınızı fark ettirdiniz. Ülkemizin özellikle son 15 yılında nereden nerelere gelmiş olduğunu da gördük. 15 yıl öncesine kadar engelli kardeşlerimizin evlerinde zincirlerle, iplerle bağlanarak barındırıldığını, gayri insani muameleler yapılmak zorunda kalındığını, utanıldığını görüyorduk. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetinizin bize çizdiği vizyonla, sağladığı imkanlarla o karanlık günler geride kaldı” dedi. Konuşmasının devamında, engelli vatandaşların gösterilerini büyük beğeniyle izlediğini ve bunun Eyüpsultan Belediyesi tarihinde bu bir ilk olduğunu vurgulayan Başkan Aydın, “Belediyemiz, özellikle göreve geldiğimizden bu yana artan bir ivmeyle engelli kardeşlerimizle ilgili çok değişik projeler ve çalışmalar başlattı. Bu çalışmalar her geçen yıl artarak devam ediyor. Bugün itibariyle 8 ayrı branşta yüzlerce kardeşimize hizmet veriyoruz. Önümüzdeki süreçte bu sayıyı daha da arttıracağız. Sadece eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri vermiyoruz. Kültürel ve sosyal geziler, sportif etkinlikler, hatta engelli kardeşlerimizin çalıştırdığı, hizmet verdiği Zahir Kafemiz dahi mevcuttur. Bu çalışmalar sadece hükumetimizin, sadece belediyelerimizin yapacağı çalışmalar değil"diye konuştu.

“Hiçbir şey önümüzde engel olamaz"

Gönüllü kuruluşların, gönüllü insanların, gönül insanlarının bu çalışmamalara destekleri oluğunu söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Geçen yıl Eyüpsultan Kültür Sanat ve Sosyal Dayanışma Derneğimizi kurduk. Bu derneğimiz ilçemizdeki her alanda dezavantajlı insanlarımıza yardım amacıyla kuruldu. Derneğimizin dışında değişik derneklerden de destek alıyoruz. Bu akşam burada bir teslim töreni yapacağız. Almanya’da Bielefeld şehrinde kurulu Elele Bielefeld Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere çok sayıda değişik malzemeler bağışladılar. Kendilerine huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Hiçbir şey önümüzde engel olamaz. Sizin kalplerinizde, gönüllerinizde engel yok” dedi.

Elele Derneği Başkanı Karabel ise yaptığı konuşmada, kendisinin de bir engelli babası olduğunu belirterek “Burada sizlerle birlikte olduğum için mutluyum, gururluyum. Buradan gurbetçi arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Program sonunda Başkan Aydın, Elele Derneği Başkanı Dursun Karabel ve dernek yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketi takdim etti, ardından da eşi Tülay Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Aykaç ve Elele Derneği Başkanı Dursun Karabel ile birlikte ESER diploma töreni ve engelli aracı dağıtımerine karnelerini verdi. Sonrasında ise derneğin, Almanya’da yaşayan hayırsever Türk vatandaşlarının bağışlarından oluşan malzemeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.