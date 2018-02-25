Eyüpsultan’da esnaf eğitimleri başlıyor

Eyüpsultan tarihi alanının ihyası ve ziyaretçi yönetiminin önemli bir parçası olan esnaf için eğitimler belediyenin meclis salonunda düzenlenecek. Başkan Remzi Aydın yaptığı açıklamada, "Dükkanlar çok güzel şekilde dizayn edilerek yenilenecek. Herkesin memnun olacağı, son derece düzgün kurallar olacak. Kalite arttırılacak. Geçen gün esnaf arkadaşlarla da toplantı yapıldı, onlara da sunum yapıldı. Çalışmalardan dolayı tebrik etmişler. Esnafımızla birlikte inşallah yürüyeceğiz. Kalitenin artması ve estetik yapılar Eyüp’e rağbeti arttıracak, böylelikle satışlar artacaktır. Eyüp’e gelen misafirlerle ilgili tespitler de yapıldı. Buraya hangi mevsimde, hangi saatte kaç kişi geliyor? Kaç saat kalıyorlar? Hepsini tespit ettik. Gelenler hijyenik, güvenebileceği, hizmet kalitesi yüksek yerler arıyorlar. Projemiz bütün bunları karşılayacak durumda. Bittiği zaman sorunlar giderilmiş olacak" dedi.

Satış ve pazarlama, müşteri ilişkileri, teşhir-sergi ve Eyüpsultan’da esnaflık kültürü konulu eğitimler Şubat ayı sonunda başlayacak ve dört haftalık eğitimin ardından esnafa sertifika verilecek. Eyüpsultan İlçe Müftülüğü Konferans Salonu’nda yapılacak eğitimler, alanında uzman hocalar tarafından verilecek. İki hafta sürecek eğitim programı şöyle:

"27-28 Şubat 2018’de saat 10.30-12.30/13.30-16.30

6-7 Mart 2018’de saat 10.30-12.30/13.30-16.30."