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23 Aralık 2017 09:08

Eyüpsultan’da facianın eşiğinden dönüldü

Eyüpsultan’da özel halk otobüsüyle kamyonetin çarpışmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Eyüpsultan’da facianın eşiğinden dönüldü

23 Aralık 2017 09:08

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza çevrede bulunan güvenlik kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.


Eyüpsultan’da hızlı bir şekilde kavşağa giren özel halk otobüsü ve kamyonet çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle özel halk otobüsünün camı buz gibi dağılırken, kamyonet ise yola savruldu. İçinde yolcuların olduğu özel halk otobüsü şoförünün ani fren yapmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, yolcuların yürekleri ağzına geldi.


Özel halk otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada


Yaşanan kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iki aracında aynı anda yola girdiği ve çarpıştığı görülüyor. Kamyonet yolda savrulurken otobüsün ön kaportası ve camı dağılıyor.




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