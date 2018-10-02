Eyüpsultan'da 'fahiş fiyat' fırsatçılarına denetim

Eyüpsultan ilçesinde de Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileri dükkanları gezerek, fahiş fiyat uygulayanlar hakkında idari işlem başlattı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık yetkilileri, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri tespit etmek amacıyla Türkiye genelinde bir çok ilde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerini denetledi. Eyüpsultan'da da Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileri dükkanları gezerek, fahiş fiyat uygulayanlar hakkında idari işlem başlattı.

"Bu konunun takipçisiyiz"

Vatandaşın belini büken fiyatları dalgalanan döviz kuruna bağlayarak sürekli fiyat yükselten esnaf için ciddi önlemlerin alındığını söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile denetim çalışmalarının başladığını duyurdu.

Başkan Remzi Aydın konuyla alakalı, "Fırsatçılara karşı tabi ki bir çalışmamız var. Ticaret Bakanlığımızın yetkilileriyle birlikte Eyüpsultan'da denetimler yapılmaya başlandı. Bu konuda takipçi olduğumuzu ifade etmek isterim. Vatandaşımız şahit olduğu durumları bize ihbar edebilirler. Bu konu üzerinde hassasiyetle durduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Resmi Gazete'de cuma günü yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le "girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak" aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına alınmıştı.