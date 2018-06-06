Eyüpsultan’da gece ilaçlamaları da başladı

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerini bulaşıcı hastalıklara karşı korumak amacıyla başlattığı haşere ve sineklere yönelik ilaçlama çalışmalarına gece saatlerinde de devam ediyor. Ekipler bu kapsamda larva ilaçlamalarının yanı sıra ilçe genelinde, uçkun (sinek, sivri sinek, karasinek vb.) mücadelesi için de ilaçlamalarını başlattı.

İlaçlamalar üç ekip halinde sürdürülüyor. İlçenin farklı noktalarında, haftada iki sefer olmak üzere tüm mahallelerde ilaçlamalar yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Ekiplerimiz Eyüpsultan genelinde sürdürülen çalışmalarla bir yandan toplum sağlığını tehdit eden bir yandan da vatandaşa huzursuzluk veren karasinek ve sivrisinek larvalarına karşı; sulak alanlar, yeşil alanlar, su birikintileri, kanallar, kuyular ile hayvan besiciliği yapılan bölgelerde bulunan gübre yığınlarını ilaçlıyorlar" dedi.

Çalışmalar ilçede genelinde 28 mahallede yapılacak.

İlaçlamalar, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı biyolojik ilaçlarla ve biyolojik kontrol yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Ekipler halinde sürdürülen larva ilaçlama çalışmaları yaz ve sonbahar aylarında da sistematik bir şekilde devam edecek. Tüm bu çalışmalar kapsamında 500 litre sıvı larvasit, 500 kilogram granül larvasit kullanılacak.