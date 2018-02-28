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28 Şubat 2018 10:37

Eyüpsultan’da istihdam seferberliği

Eyüpsultan Belediyesi İş ve Kariyer Geliştirme Biriminin başlattığı İstihdam Seferberliği Projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Eyüpsultan’da istihdam seferberliği

28 Şubat 2018 10:37


Bugüne kadar binlerce iş görüşmesi sağlayan Eyüpsultan Belediyesi,Atatürk Havalimanı Yükleme Boşaltma personeli ihtiyacı için kolları sıvadı. Son başvuru tarihi 1 Mart olarak belirlenen Atatürk Havalimanı Yükleme Boşaltma personelliği için, 35 yaş altı ve en çok ön lisans mezunu olmak yeterli.


İŞKUR ve talepte bulunan firmalar ile birlikte koordinasyonlu şekilde çalışan İş ve Kariyer Geliştirme Biriminin 2014’ün aralık ayında çalışmaya başladığını söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "İş arayanlar ile işçi arayanları biraraya getiren bir platform kurduk, kısa sürede iş başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın yanı sıra personel arayan şirketler de başvuru yapmaya başladılar. Şimdiye kadar 500’ün üzerinde firma ve binlerce vatandaşımız bu hizmetten faydalandı. İlçemizde kimsenin aç ve muhtaç olmaması için elimizden gelen bütün gayretimizle çalışıyoruz. İstanbul Havalimanı da bu anlamda önemli bir partnerimiz oldu. Dünyanın en büyük havalimanı Eyüpsultan ilçesi sınırlarında. Burada çalışacak personelin de Eyüpsultanlı işsizlerden oluşması bizleri mutlu ediyor" dedi.




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