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01 Mart 2018 09:50

Eyüpsultan’da kar mesaisi

Istanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Karla Mücadele Ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Eyüpsultan’da kar mesaisi

01 Mart 2018 09:50


İstanbul genelinde başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İstanbul’daki kar yağışı nedeniyle Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Karla Mücadele Ekipleri ilçe genelinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarına gece boyunca devam etti. Gün boyu tuzlama ve kontrol çalışmaları devam edecek.



200 personel görev alıyor


Vatandaşların kar yağışı sebebiyle mağduriyet yaşamaması için, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın talimatıyla, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 200 personel üç vardiya şeklinde karla mücadelede görev alıyor. Çalışmalarda 2 bin 500 ton tuz, 15 adet tuzlama aracı, 10 adet iş makinası, 5 adet tuzlama aparatlı kar küreme aracı kullanılıyor.


Eyüpsultan’ın 28 mahallesinde bulunan 206 cadde ve bin 985 sokakta kar küreme ve tuzlama çalışmalarına katılan ekiplere gerektiğinde belediyenin diğer birimlerinden de personel takviyesi yapılacak. Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa ve Çağrı Merkezi de 7/24 büyük bir özveri ile çalışarak kar yağışından kaynaklanan sorunları belediyenin ilgili birimlerine ulaştırıyor. Kar yağışının başladığı andan itibaren talep ve şikayetleri toplamaya başlayan Çağrı Merkezi, talepleri aldıktan sonra işlem kaydı oluşturup ilgili birimlere ulaştırarak vatandaşlara yardımcı oluyor.


Vatandaşlar acil durumlarda 153 ya da 444 30 00’ı arayarak yardım talebinde bulunabilirler.




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