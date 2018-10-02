Eyüpsultan'da Kitap Günleri başladı

Eyüpsultan'da “Kitap Aşkına Eyüpsultan Kitap Günleri” başladı. Başkan Remzi Aydın açılışta yaptığı konuşmada, "Çok kitap okuyacağız, çok bilgileneceğiz, çok iyi insanlar olacağız" dedi.

Eyüpsultan'da “Kitap Aşkına Eyüpsultan Kitap Günleri” ve Karagöz Derneği tarafından düzenlenen 2'nci İstanbul Karagöz Festivali başladı.Kitap Günleri'nin açılışını Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın yaptı.

Başkan Remzi Aydın açılışta yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Birazdan hep birlikte kitap stantlarını gececeğiz, beğendiğimiz kitapları alacağız ve okuyacağız. Okuduğumuz kitaplardan faydalanacağız. 11 gün burada olacağız. Ben de zaman zaman geleceğim sizlerle beraber olacağım. Çok kitap okuyacağız, çok bilgileneceğiz, çok iyi insanlar olacağız. Memleketimize, milletimize, anne ve babamıza saygılı birer birey olacağız. Kitap Günleri hepimize hayırlı olsun.”

Eğitimci - Yazar Vehbi Vakkasoğlu ise şöyle konuştu:

“Kendileri küçük ama ruhları büyük kitapsever sevgili gençler hoş geldiniz. Kimler daha iyi olur? Çok kitap okuyanlar daha iyi olur. Karnımız acıkınca yemek yiyoruz. Ama kafa midemiz acıkınca doyurmak için ne yapıyoruz? Kitap okuyoruz. Kitap okuyunca bilgiyle kafamız doyuyor. Bir de kalbimiz var.Onu da sevgiyle, merhametle, şefkatle doyuracağız. Bütün bunları çok iyi yapabilmek için bilmek lazım, bilmek için de en iyi yol kitap okumak. Bir eğitimci - yazar olarak ben size bunu tavsiye ediyorum. Bilgi güçtür. Bilgi yol açar, bilgi yol gösterir. Daha çok bilgi daha çok güç demektir. Bilgiyle, kitapla yolunuz gönlünüz hep açık olsun inşallah.”

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Aydın stantları dolaşarak kitap aldı, yazarlarla ve çocuklarla sohbet etti.

Kitap Günleri 12 Ekim'e kadar EKSM'de

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde (EKSM) 1-12 Ekim tarihleri arasında “Bi' Dünya Kitap Akıl Almaz İndirimle Eyüpsultan'da” sloganıyla gerçekleşen Kitap Günleri'ne ülkemizin seçkin 45 yayınevi, kültür hareketimizin önde gelen 40 yazarı ve ünlü yüzü katılıyor.

Girişin ücretsiz olduğu Kitap Günleri haftanın 7 günü 09.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.Kitap Günleri süresince düzenlenecek imza günü ve söyleşi gibi etkinliklerde, yazarlar okurları ile buluşacak.Hafta içi 10.30'da düzenlenecek olan aile seminerlerinden tüm anneler ücretsiz faydalanabilecek.