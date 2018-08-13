Eyüpsultan’da kurbanlıklara özel soğutma sistemi

Sıcak yaz aylarında kurbanlıkların bunalmaması için kurulan bu sistemlerden besiciler de oldukça memnun.

Mikroplara karşı günlük olarak ilaçlanan kurban pazarında 100’den fazla çadır bulunuyor. Belediyeye bağlı veterinerlerin sürekli olarak denetim yaptığı pazarda, kesim yeri, kafeterya, karantina çadırı ve yakınında da hayvan kliniği hizmet veriyor.

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner Hekimi Gökhan Karadağ, “Havaların sıcak olması nedeniyle fanlarla çadırlarımızı serinletiyoruz. Hayvan refahı için bu çok önemli. Serin bir ortamda, hijyenik bir ortamda kurbanlıklarımızı kurbana hazırlıyoruz” dedi.

4 veteriner hekim görev yapıyor

Kurbanlık alanında sağlık koşullarını tam olarak sağladıklarını belirten Karadağ şunları söyledi:

“Dört veteriner hekimimizle birlikte kurbanlıklarımızı günlük olarak muayene ediyoruz. Yaş tayinlerini yapıyoruz. Belgelerini kontrol ediyoruz. Özellikle sağlık durumlarını dikkatle izliyoruz. Alanımızda her türü imkan mevcut. Karantina çadırımız var. Suyumuz içme suyudur. Hayvanlarımıza günlük düzenli olarak içme suyu takviyesi temin ediyoruz. Ayrıca ilaçlama ekibi gündüzleri dezenfeksiyon, kara sineklere, larvalara karşı Dünya Sağlık Örgütü onaylı ilaçları uyguluyoruz. Bunlar kimyasal ilaçlar olmayıp tamamen organik ilaçlardır. Bu organik ilaçlarla hiçbir hayvana zarar vermeden buradaki en sağlıklı ortamı yaratmaya çalışıyoruz.”

“Oldukça memnunuz”

Kars’tan gelen besici Mehmet Yıldırım, belediyenin hizmetlerinden oldukça memnun olduklarını söyleyerek, “Kurban pazarının yeri oldukça güzel. Hem bizlere hem de hayvanlara yönelik belediyenin sağlık hizmetleri de var. Geçtiğimiz dönemlerde satış yaptığımız yerlerin aksine buradaki durumdan oldukça memnunuz” ifadelerini kullandı.