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21 Mayıs 2018 13:27

Eyüpsultan’da mobil vezne aracı

Eyüpsultan’da hizmete alınan mobil vezne aracı ile vatandaşlar, belediye hizmet binasına gelmelerine gerek kalmadan emlak ve iş yeri çevre temizlik vergisini mobil vezneye ödeyebilecek.

Eyüpsultan’da mobil vezne aracı

21 Mayıs 2018 13:27

Mobil vezne aracı her hafta başka bir mahallede hizmet verecek.


Eyüpsultan Belediyesi, ilçe sakinlerinin ve esnafın vakit kaybetmesini önlemek, yapacakları işlemleri kolaylaştırmak amacıyla mobil vezneyi hizmete aldı. Her hafta başka bir mahallede hizmet verecek mobil vezne sayesinde vatandaşlar, belediye hizmet binasına gelmelerine gerek kalmadan emlak ve iş yeri çevre temizlik vergisini mobil vezneye ödeyebilecekler.



Her hafta başka bir mahallede hizmet verecek


14 - 15 Mayıs tarihleri arasında Topçular Mahallesi’nde hizmet veren Mobil Vergi Ödeme Aracı; 16 - 17 - 18 Mayıs tarihleri arasında Rami Cuma Mahallesi Rami Parkı önünde, 21 - 22 Mayıs tarihleri arasında Akşemsettin Mahallesi otobüs son durakları, 23 - 24 Mayıs tarihleri arası Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi PTT önü, 25 - 28 Mayıs tarihleri arası Defterdar Mahallesi Mobesa Mobilyacılar sitesi İSKİ binası önü, 29 - 30 - 31 Mayıs tarihleri arasında ise Rami Cuma Mahallesi Rami Park önünde bulunacak.




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