Eyüpsultan’da ’özel’ iftar

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 800 bin çölyak hastası olduğu tahmin ediliyor. Yine verilere göre Çölyak hastalığı yaşam boyu süren tek gıda alerjisi. Günümüzde insanoğlunun en sık rastlanan genetik hastalığı olarak kabul edilen Çölyak, tanı konulduktan sonra ise hastalık olmaktan çıkarak bir yaşam biçimi haline geliyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da Çölyak hastalığına farkındalık oluşturmak amacıyla bir iftar yemeği verdi. Çölyak hastaları ve aileleri Başkan Aydın tarafından verilen iftar yemeğinde, kendileri için hazırlanan özel yemeklerden oluşan menü ile oruçlarını açtılar. Yağlıdere Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar yemeğinde Çölyak hastalarına gluten içermeyen özel yemekler ikram edildi.

Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği iftar programı sayesinde ailecek dışarıda güzel bir iftar yemeği yemenin mutluluğunu yaşayan Çölyak hastaları, bu mutluluğu yaşamalarına vesilen olan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’a teşekkür etti. Çölyakla Yaşam Derneği Yönetim Kurulu üyesi Nafiz Kenan Gönen düzenlenen iftar yemeği için şöyle konuştu:

“O kadar mutluyuz ki böyle bir organizasyon düzenlediğiniz için. Çünkü, burada her şey bize özel ve sadece bizim için hazırlanmış. Burada gıdalarda karışma riski yok. Bu güveni hissetmeniz bambaşka bir şey. Gittiğimiz yerde hiç bakmadan araştırma ihtiyacı duymadan yemek yiyebilmek bizim için büyük mutluluk. Çölyakla Yaşam Derneği olarak gelenekselleşen iftar yemeğini geçen senede yine Eyüpsultan Belediyesinin katkılarıyla bu yakadaki Çölyaklı hastalarını burada konuk ettik.

Glutensiz beslenen kişiler olarak yine bizler için Eyüpsultan Belediyesi tarafından hazırlanan menülerle çocuklarımızla birlikte iftar yapma imkanı bulduk. Bize desteklerini sunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’a ve ekibine bu güzel akşam için çok teşekkür ederiz.”

Çölyaklı annesi olan Ferda Gül ise, düzenlenen iftar yemeği için şu ifadeleri kullandı:

“Eyüpsultan Belediyesi’ne özellikle teşekkür ederim. Biz Çölyaklı aileler özellikle mutfak kısmında acaba çapraz bulaşma riski olabilir mi korkusu yaşıyoruz. Böyle çekincelerimiz her zaman oluyor. Ama burada bize özel, gıda mühendisi kontrolünde kullanabileceğimiz marka ve ürünlerle bu yemeklerin yapılması gerçekten bizi çok mutlu etti.”

Çölyak Hastalığı nedir?

Çölyak Hastalığı ince bağırsağın, gluten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyetidir. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllar gluten içerir. Alınan gıda, ince bağırsakta bileşenlerine ayrıştırılıp bağırsak mukozası üzerinden kana karışır. Vücudumuzun yeterince gıda alabilmesi, ince bağırsakta çok sayıda bulunan ve villus çıkıntıları olarak adlandırılan kıvrımlar tarafından sağlanır.

Çölyak hastaları glutenli yiyecekler tükettiklerinde bağırsak mukozasında alerji nedeniyle villus çıkıntıları ve kıvrımları tahrip olarak azalır ve küçülürler. Böylece bağırsak yüz ölçümü gittikçe azalır ve alınan gıdalar emilemez hale gelir. Sonuçta beslenme yetersizliği, arkasından da hastalık belirtileri ortaya çıkar.