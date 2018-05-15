Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Ramazan ayında yapılacak etkinliklerle ilgili Caferpaşa Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Aydın, bu yılki mottonun Ramazan’la Diriliş olduğunu söyleyerek, "Manifestoda ifade edilenler ve gösterilen video anlatmak istediğim birçok şeyi ortaya koydu. Eyüpsultan özellikli bir ilçe, kadim medeniyetimizin en önemli merkezlerinden birisi. Hayatın her alanında, mimaride, müzikte, şiirde, edebiyatta herkese ilhamlar veren, ışıklar oluşturan bir ilçe.Ramazan’da da bu ilham olma özelliğini diri tutarak kararlar alıyoruz. Yaklaşık dört yıldır bu anlayıştayız. Belediye olarak özellikle tarihi mekanlarımızı sadece açık hava müzesi halinde değil, yaşayan bir müze olarak değerlendiriyoruz.Dolayısıyla bu etkinliklerimizin çoğu tarihi mekanlarda olacak. Bu mekanlarda Ramazan’da da insan ve doğa ilişkisini pekiştirmiş olacağız" dedi.

Başkan Remzi Aydın, etkinliklerin Ramazan’ın ruhuna uygun olmasını özellikle gözettiklerini ifade ederek, gündelik popüler yaşamın baskılarından uzak, insan hayatında bir diriliş oluşturan içeriklerle birçok etkinlik düzenleyeceklerini kaydetti.Etkinlerin ortak amacının Eyüpsultan ziyaretçilerine ilham vermek olduğu düşüncesini aktaran Başkan Aydın, "Bütün bu etkinlikler Ramazan ayından beklediğimiz ilham alma haline ait küçük parçalar. Hangi sosyal kesimden olursa olsun mutlaka burada aradığı şeyi bulmasını hedefliyoruz. Bunu sağladığımız an bu ilham verme özelliği gerçekleşmiş olacak. Aksi takdirde kendimizi eksik hissediyoruz" dedi.

Başkan Aydın, sözlerini, “İstiyoruz ki diriliş mottomuzla da ifade ettiğimiz gibi, zaten var olan Ramazanın insanları arındırma, hayatlarında yeni sayfalar açma, dirilişine vesile olmasını sağlasın İnşallah Rabbim bizi buna vesile eder. Her birimizin diriliş kapılarını açtığımız nice Ramazanlar diliyorum” şeklinde tamamladı.Etkinlikte Eyüpsultan’da Ramazan’ın yaşantısını anlatan video gösterimi yapıldı.

Etkinlik sunucusu İbrahim Bedir’in okuduğu manifestoda ise, şu ifadelere yer verildi: "Allahın resulü ve elçisi,“Konstantiniyye bir gün mutlaka fethedilecektir, onu fetheden emir ne güzeldir, onun askeri ne güzeldir” hadisini dile getirdiği günden sonra Ebu Eyyüb El Ensari Hazretlerinin içine kavurucu bir ateş düştü.“Acaba övülmüş orduya nasıl katılırım da Peygamber övgüsünden hissedar olurum?” diyerek ilerlemiş yaşına rağmen 668 yılında Yezid’in ordusuyla İstanbul surlarına kadar geldi.Yaşlı bedeni salgın hastalığa dayanamadı ve vasiyeti üzerine İstanbul’a surlara en yakın bir yere defnedildi.Yıl 1453 O kutlu hadise mazhar olan Fatih Sultan Mehmed, kutlu ordusuyla birlikte en büyük rüyası olan İstanbul’u fethetti.Bu topraklar 668’den beri sadece Fatih Sultan Mehmed’in değil, bütün Müslümanların rüyasıdır. Biz, o rüyayı gördüğümüz derin uykudan 1453’te uyandık.

Fetih’le dirildik

O günden beri bu topraklarda defalarca nice dirilişin destanını yazdık. Bugün de, yarın da al sancağın altında yaşamaya beş vakit okunan ezanın çağrısıyla var ve bir olmaya devam edeceğiz. İnancımız odur ki dirilen yine biz olacağız. Değerli hemşehrilerimiz. Eyüpsultan bir huzur vahası. Bu huzuru, her köşesinde izine rastlanan sağlam köklerinden alıyor. Şehrimiz, kendinden emin ve zarif duruşuyla huzurun başkenti olmayı hakediyor.

Vuslata erdiğimiz ve idrak ettiğimiz mübarek Ramazan ayı, biz Müslümanların her yıl bir ay boyunca yaşadığı bir nevi hicrettir. Tuttuğumuz oruç, bizleri bir aylığına bu dünyadan alıp, bambaşka sırlı ve ferah bir dünyaya taşır.Bu sebeple Ramazan uzun bir uykudan uyanış bir diriliştir. Üzerimizdeki ölü toprağının kalktığı, dünyaya ve kendimize yeni gözlerle bakabildiğimiz önemli bir fırsattır. Kalplerimizin ve ruhumuzun kendine dönüşüdür Ramazan.Bu topraklardaki mazimize baktığımızda evvela Asitanenin kalbi olan Eyüpsultan’ımızda dirildiğini gördüğümüz bu ruh, İnşallah içinden geçtiğimiz dönemlere de şahitlik etmeye devam edecek. Eyüpsultan bu Ramazan’da da dirilişin ve huzurun başkenti olmayı sürdürecek.Biz de, bu güzel nimetlerin bilinciyle mübarek Ramazan’ın şehrimizin manevi ikliminde en güzel şekliyle yaşanması için Türkiye’nin hatta dünyanın birçok yerinden şehrimizi ziyarete gelen yediden yetmişe herkesin gönlüne uygun etkinliklerle ay boyunca şehrimizin sokaklarında, tarihi mekanlarında ve açık alanlarında sizlerle olacağız.Şimdi, Ramazanla dirilişin ve öze dönüşün vakti"

Her gün 7 ayrı noktada yüzlerce etkinlik

Ramazan boyunca Eyüpsultan’da, Caferpaşa Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi, Zal Mahmut Paşa Medresesi Kitabiyat Merkezi, Sertarikzade Kültür Merkezi, Afife Hatun Kültür Evi, Hasan Nail Sanat Kültür Sanat Merkezi’nde sahaf, sanat atölyesi, mukabele, dinleti, söyleşi, şiir meclisi, tiyatral gösteriler ve sohbet etkinlikleri gerçekleşecek.Zabıta Müdürlüğü yanındaki Ramazan Çocuk Bahçesi’nde ise iftar öncesi sanat atölyeleri, iftar sonrası ise çocuk eğlenceleri düzenlenecek.Mahalle iftarlarında ve köylerde hemen her gün gezici çocuk mobil eğlence aracı yer alarak çocuklar sevindirilecek.Her yıl gerçekleşen tekne orucu etkilikleri hem Eyüpsultan Camii Meydanı hem de şehrin diğer birçok noktasında devam edecek. Eyüpsultan Belediyesi, yurt dışı iftarlarına da devam edecek, Suriye Elbab, Makedonya Gostivar ve Tetova şehirlerinde iftar düzenleyecek.