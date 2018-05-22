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22 Mayıs 2018 12:05

Eyüpsultan’da Ramazan’ın ilk haftasında 12 bin 500 kişi iftarda buluştu

Eyüpsultan Belediyesinin geleneksel hale gelen mahalle iftarları, Ramazan ayının ilk haftasında 12 bin 500 kişiyi bir araya getirdi.

Eyüpsultan’da Ramazan’ın ilk haftasında 12 bin 500 kişi iftarda buluştu

22 Mayıs 2018 12:05


Mahalle iftarlarının altıncısı, bugün Güzeltepe Mahallesinde gerçekleşecek. İftar programlarında Başkan Remzi Aydın ve AK Parti İlçe Başkanı Adem Koçyiğit de vatandaşlarla buluşurken, iftardan önce mahalledeki vatandaşlar ve esnaf kapı kapı ziyaret edilerek hal hatır soruluyor.


Her yıl binlerce Eyüplüyü bir araya getiren iftar programları, Ramazan’ın ilk haftasında sırasıyla Emniyettepe, Topçular, Düğmeciler, İslambey ve Karadolap mahallelerinde gerçekleşti. İftar programlarında kum ressamı Ramazan Yumrutepe’nin performansı da vatandaşların ilgisini çekiyor. İftardan önce vatandaşlara hitap eden Başkan Remzi Aydın, “Binlerce kişi mahallelerimizde aynı sofrada buluşuyor. Buradaki insanların aslında burada verilen yemeğe ihtiyacı yok. Bu vatandaşların hepsinin amacı birlikte olmak, bu maneviyatı yaşamak için buraya geliyorlar. Ramazan ayı bizleri birleştiriyor, bütünleştiriyor” dedi.




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